Anja Hazekamp blijft in Brussel: 'Nog genoeg te doen'

Ze verkeerde even tussen hoop en vrees, maar Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) blijft in het Europees Parlement. 'Nu is het zeker', zegt ze. En gelukkig maar, want er is nog genoeg wat ze aan wil pakken. Dierenvervoer en stierenvechten, bijvoorbeeld.

Ja, natuurlijk waren de afgelopen dagen even spannend, zegt Hazekamp. Volgens de exitpoll had ze niet genoeg stemmen gehaald voor een extra termijn, volgens een eerste telling wél.

Afwachten

Hazekamp: 'Het is altijd even afwachten wie er gelijk heeft, de exitpoll of de telling. Gelukkig was het de telling.'

Was haar missie om terug te keren in het Europees Parlement onverhoopt mislukt, dan was ze vast en zeker teruggekeerd naar Groningen. 'Dat denk ik wel. Groningen is tenslotte mijn provincie, hier ben ik geboren en getogen.'

Plofkip

Maar van een terugkeer naar haar geboortegrond is voorlopig dus geen sprake. En dat is mooi, want de politica die ooit de plofkip op de Europese agenda kreeg, heeft nog voldoende noten op haar zang. Zo wil ze bijvoorbeeld het dierenvervoer over lange afstanden aan banden leggen.

Paar centen koper

'Dieren worden door heel Europa en daarbuiten gesleept', zegt Hazekamp. 'En dat allemaal omdat het elders een paar centen goedkoper is om ze te slachten. Dieren zijn goedkoper om te vervoeren dan vlees. Vlees moet namelijk gekoeld worden.'

'Maar het is toch van de gekke dat dieren van Ierland naar het Midden-Oosten worden getransporteerd, louter vanwege de slacht, of van Nederland naar Turkije? Dat zou ik dolgraag stoppen. Net als stierenvechten trouwens.'

