Flamingo's in 't Roegwold: 'Fantastisch!'

De drie flamingo's spotte hij in het Dannemeer. 'Fantastisch! Dat was even heel spectaculair. Ik had ze nog nooit gezien, behalve in de dierentuin.'

Primeur

Ook boswachter Leon Luijten vindt het bijzonder. Het is volgens hem voor het eerst dat de roze vogels 't Roegwold weten te vinden.

'In Zeeland overwinteren ze wel eens en vlak over de grens bij de Achterhoek zit soms ook een broedkolonie, maar in Noord-Nederland komen ze niet zo vaak. Ze zijn wel eens in het Lauwersmeergebied geweest, maar nog nooit hier.'

Foto: Wilco van der Laan Fotografie

Alweer weg

De vogels zijn inmiddels alweer gevlogen, maar hadden hier eventueel wel kunnen overleven zo weet de boswachter.

'Als ze maar voldoende rust en te eten hebben. En dat is er hier op zich wel, kleine vlooikreeftjes bijvoorbeeld. Maar als het gaat vriezen, moeten ze toch weer door naar de kust.'

Gelukkig hebben we de foto's nog

Wilco heeft de vogels in elk geval gezien, samen met een handjevol vogelspotters die op de waarneming af waren gekomen. 'Ik heb nog aan ze gevraagd of ze bleven zitten', zegt hij. 'Maar helaas hadden ze een ander idee.'

Boswachter Luijten heeft ze niet gezien en moet het met de foto's doen: 'Maar dat is ook nagenieten hoor.'

Foto's:Wilco van der Laan Fotografie

