Code Rood gaat door en overnacht bij Gasunie

'Tot nu toe is het rustig en fijn verlopen', zegt actievoerder Annabel. 'We gaan ons nu opmaken voor de nacht.'

Minder actievoerders over

Maandagmorgen waren er ongeveer veertig actievoerders, daarvan zijn er nu nog zo'n vijftien over.

'Wij hadden op meer gehoopt en ook wel verwacht', schets Annabel. 'Dit waren grotendeels mensen uit de stad, maar ik had ook gehoopt op meer mensen uit de provincie.'

De actievoerders kijken wel met een schuin oog naar het politieoptreden tijdens de vorige demonstratie bij het tankenpark. 'Ik denk dat veel mensen daar wel van geschrokken zijn. Het moedigt niet aan om mee te doen aan een actie.'

Wel willen de actievoerders benadrukken zelf geen geweld te gebruiken.

Gasunie: praten over voorwaarden verblijf

Wat Gasunie betreft gaan de actievoerders vandaag nog weg, zegt woordvoerder Michiel Bal.

'We hebben de pakweg 25 actievoerders als gasten ontvangen, ook al vonden we de locatiekeuze eigenaardig omdat Gasunie niet verantwoordelijk is voor de gaswinning. Het contact vandaag was verder prima.'

'Ze hebben veel aandacht gehad van de media en we hopen dat ze de actie nu tot een goed einde gaan brengen. Als ze langer willen blijven, moeten we in gesprek over de voorwaarden waaronder dat kan.'

Wanneer is het klaar?

Op die vraag is nog geen antwoord zegt Code Rood. 'Ik zou zeggen als het ondraagbaar wordt, omdat het aantal demonstranten teveel daalt', zegt actievoerder Alex. 'Of als er hardhandiger opgetreden wordt. Dan moeten we een keuze maken.'

Annabel vult aan: 'Met één actie krijgen we het stoppen van de gaswinning niet voor elkaar, maar elk beetje aandacht helpt. En ook richting de bedrijven laten we zien dat we iedereen aanpakken die eraan meewerkt. De tijd dat we vrijwillig zo even weggaan en met ons laten sollen in Groningen is voorbij.'



