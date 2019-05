SkyNRG directeur Van Dijk: 'We maken grote stappen'

In 2022 moet het er staan op het chemiepark in Delfzijl: een kerosinefabriek van het Nederlandse bedrijf SkyNRG. Een investering die 250 miljoen euro kost en veertig arbeidsplaatsen gaat opleveren.

Maarten van Dijk, directeur van het bedrijf dat duurzame kerosine gaat maken, voorziet bovendien dat het bedrijf binnen afzienbare tijd nog verder zal groeien. 'Het is de bedoeling', zegt hij, 'dat er over tien jaar een soort chemiecomplex in Delfzijl staat met een raffinaderij erbij.'

Beste locatie

Maar beginnen bij het begin: waarom Delfzijl? 'We zijn begonnen te kijken in Europa buiten Nederland', zegt Van Dijk, 'maar vervolgens zeiden we tegen elkaar: we zijn een Nederlandse bedrijf, en ook onze partners zijn Nederlands. Vervolgens bleven Amsterdam, Rotterdam en Delfzijl over. Tussen die drie kwam Delfzijl als beste locatie uit de bus.'

Frituurvet

Wat SkyNRG in Jip en Janneketaal doet is: kerosine van frituurvet (en andere reststoffen) maken, waarmee de KLM vervolgens gaat vliegen.

Maarten van Dijk: 'De luchtvaart moet verduurzamen en qua brandstof heeft die luchtvaart niet veel alternatieven. Duurzame kerosine gemaakt van duurzame grondstoffen kan niettemin een behoorlijke impact hebben.'

100 ton kerosine

In wat voor hoeveelheden moeten we dan denken? Van Dijk: 'SkyNRG maakt 100 ton kerosine van tussen de 100 en 175 ton aan frituurvet en andere reststoffen.'

Wat houdt dat in praktische zin in? 'Is moeilijk te zeggen', aldus Van Dijk. 'Maar KLM-directeur Pieter Elbers had het vanochtend over 1000 vluchten van Amsterdam naar Rio de Janeiro. Dat is 2 à 3 procent van alle brandstof die er nu op Schiphol wordt verbruikt.'

Grote stappen

'Dat klinkt misschien weinig, maar als je in aanmerking neemt dat dit het eerste en grootste bedrijf in Europa is dat dit doet, en dat de totale wereldproductie nu niet meer dan 10.000 ton bedraagt, dan heb je het over hele grote stappen.'

Het ligt in de bedoeling dat de fabriek er in 2012 moet staan. 'Dat lijkt ambitieus, maar er is ons door onze partners verzekerd dat dat gaat lukken', belooft Van Dijk.

Lees ook:

- Delfzijl krijgt eerste duurzame kerosinefabriek van Europa