Hoe is het om dakloos te zijn in de stad Groningen?

De 52-jarige Jacob is dakloos en zwerft in Stad. Hij deelt zijn leven met mensen die dat willen in de Homeless Experience, een project van hulporganisatie Het Kopland.

Deelnemers krijgen van alles te horen over het leven van een zwerver, maar ervaren ook aan den lijve de bureaucratische molen voor bijvoorbeeld een uitkering. En hoe kom je binnen een uur aan geld?

'Want je hebt geld nodig voor het slaaphuis, 5,65 euro', zegt Jacob. 'Maar je krijgt niet zomaar een uitkering, want er moet onderzocht worden of je bent wie je bent en of je wel recht hebt op een uitkering.'



'Nog niet verder'

Je denkt dat alles wel goed geregeld is in Groningen, dat is het ook vast wel', zegt deelnemer Henk Jan van Loon om daarna zuchtend te zeggen: 'Maar hoeveel je moet invullen. We hebben nou al drie keer een heel formulier ingevuld en je bent nog niet verder.'

'Het valt tegen', merkt een andere deelneemster. 'Je bent de hele tijd aan het rondlopen. Je komt ergens en dan gaat het dicht en hoor je 'dinsdag ben je de eerste'. En dan denk je, waar slaap ik dan? En hij heeft er geen boodschap aan.'

'Ja, zo werkt het', is de simpele conclusie van ervaringsdeskundige Jacob.

