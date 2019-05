TV-programma laat zien hoe de Jumbo-bomber werd gepakt

De eerste aflevering is dinsdagavond om 21:25 te zien op NPO1 en daarvan is nu de trailer online gezet.



Bekende zaak

Het was een zaak die de gemoederen in Groningen en daarbuiten een jaar of vier geleden flink bezighield.

O. perste supermarktketen Jumbo af door onder meer een bom met de kracht van meerdere handgranaten te plaatsen bij het filiaal aan de Wilhelminakade in Stad. O. werd uiteindelijk veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf.



Onderzoek naar een kookwekker

O. bedreigde de keten door het sturen van zelfgemaakte explosieven. Eén daarvan was gemaakt met een kookwekkertje dat in een emmer was gedaan en tegen een pui van een filiaal in Groningen was gezet. 'Een stukje huisvlijt', aldus teamleider van de politie Henk Deekens tegenover omroep WNL..

Deekens schetst de vervolgstappen. Er wordt gekeken of de bom tegen iemand gericht kan zijn met banden in het criminele circuit. Maar de rare plek deed vermoeden dat iemand de bom misschien had gedumpt na te zijn betrapt. 'Er waren heel veel lijntjes die we uit moesten lopen.'

Maar wanneer niet veel later een explosief afgaat bij een andere Jumbo en de flink schade aanricht aan de pui, komen de lijntjes bij elkaar: uit de resten van de bom blijkt hetzelfde soort Leifheit-kookwekkertje te zijn gebruikt.

Lees ook:

- Alle berichten over de Jumbo-bedreigingen