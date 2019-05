Lopend Vuur: De stakers voor een beter pensioen krijgen mijn steun

Het personeel van Arriva, Qbuzz en de NS legt dinsdag het werk neer voor een beter pensioen. Dat betekent dat het trein- en streekvervoer grotendeels plat zal liggen, niet alleen in Groningen maar in vrijwel het hele land.

De staking heeft als inzet de pensioenleeftijd te bevriezen op 66 jaar. De bonden vinden ook dat pensioenen moeten meestijgen met de prijzen en dat werknemers van de genoemde vervoersmaatschappijen zonder vast contract makkelijker pensioen kunnen krijgen.

Stakingen gaan woensdag door

Mogelijk rijden er her en der nog treinen of bussen, maar zeker is dat niet. De staking valt in de tijd dat er op mbo en hbo tentamens plaatsvinden.

De pensioenacties zijn hiermee niet voorbij, ook woensdag gaan ze door. De bonden hebben acties aangekondigd in bijvoorbeeld de metaalsector, de zorg en het beroepsgoederenvervoer.

Op de A7 wordt woensdagmorgen in dat kader een langzaamaanactie gehouden. Van Zuidbroek naar Groningen wordt dan met 66 kilometer per uur gereden.

Acties

Hoe kijk jij aan tegen de acties? Steun je de stakers of vind je ze bijvoorbeeld te ver gaan? En misschien doe je zelf wel mee. Laat het ons gerust weten.

