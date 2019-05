'Wij staken niet om reizigers te pesten, maar om een signaal af te geven'

Volgens de inwoner van Ter Apelkanaal is de stakingsbereidheid onder het spoorpersoneel zeer hoog. 'Er zal bijna geen trein rijden in Nederland, afgezien van de pendeltrein die wij van de rechter hebben moeten toestaan op Schiphol', schetst Eilert.

'Behoorlijke organisatie'

'Zo'n stakingsactie vereist een behoorlijke organisatie, stelt hij. 'Wij hebben zo'n 4300 leden, waarvan de meeste leden bij de NS. Die doen dus bijna allemaal mee. Dat betekent dus veel organisatiewerk op de standplaatsen van NS, maar ook Arriva en Keolis.'

Veel werknemers van vervoersbedrijven hebben te maken met lange dienstverbanden. 'Zij zijn vaak op hun zestiende of zeventiende al begonnen met werken', vertelt Eilert.

'Zij moeten langer doorwerken naar hun pensioen en dat is ook het grote probleem, want zij halen amper gezond die pensioenstreep. In die zin willen wij ook heel graag dat die AOW-leeftijd naar voren wordt gehaald: naar 66 jaar.'

Vakbondsvoorzitter Wim Eilert vertelt in de radiostudio van RTV Noord over de stakingsdag



Stakingen in andere sectoren

Het blijft niet bij de stakingsdag die dinsdag in het openbaar vervoer plaatsvindt. Woensdag gaan de stakingen verder in diverse andere sectoren. Eilert: 'We gaan kijken wat dat allemaal brengt, of de overheid nu wel bereid is om maatregelen te nemen. Anders moeten we met z'n allen wellicht nog een keer aan de bak.'

We beseffen goed dat het veel impact heeft, maar daarom wordt het ook op tijd aangekondigd Wim Eilert - Vakbondsvoorzitter VVMC

'Als de overheid ons nu niet tegemoet komt, zou je in de toekomst aan meerdere stakingsdagen in het openbaar vervoer kunnen denken. Het blijft vandaag nog bij één dag. We beseffen goed dat het veel impact heeft. Maar daarom wordt het ook op tijd aangekondigd, zodat er maatregelen kunnen worden genomen en reizigers ingelicht kunnen worden.'

Begrip

De stemming onder de stakers is volgens Eilert goed. 'Je ziet dat mensen staken en zich inschrijven als staker. Dat is ook waar het ons om gaat. Wij staken niet om reizigers te pesten, maar om een heel duidelijk signaal af te geven. Gelukkig is er veel begrip, want veel mensen hebben zelf ook te kampen met pensioenproblematiek.'

