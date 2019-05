Nieuwe blazer bij ESD-SIC; stof daalt neer op eigen terrein

In alle vroegte was er dinsdagochtend een blazer bij ESD in Farmsum. (Foto: Marjan Helder)

Bij ESD-SIC in Farmsum is dinsdagochtend rond 06:20 opnieuw een blazer geweest.

Volgens directeur Richard Middel van het bedrijf lijkt het erop dat het stof dat daar bij is vrijgekomen op het eigen terrein is neergedaald. Wel gaat het bedrijf kijken of er toch stof in de buurt van woningen is neergedaald.

Categorie 2

'Het was niet zo'n heftige blazer, we delen hem in categorie 2 in.' Categorie 1 is de lichtste vorm, 5 de zwaarste.

Het bedrijf heeft de blazer gemeld bij de instanties, zoals gebruikelijk in dit soort situaties.

Wat is een blazer?

Blazers ontstaan als door hoge druk de overkapping bezwijkt van de ovens waarin het siliciumcarbide wordt gemaakt. Er komen dan ook siliciumcarbidevezels vrij die kankerverwekkend kunnen zijn. De provincie stelde ESD een ultimatum om de uitstoot van die vezels te voorkomen.

Hoe de blazers ontstaan, wordt hier uitgelegd:



Lees ook:

- Hoe ontstaan de blazers bij ESD?