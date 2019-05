Groningse gasbel 60 jaar geleden ontdekt: dit leverde het de Staat op

Morgen, op 29 mei 2019, is het zestig jaar geleden dat het Groninger gasveld is ontdekt. Voor hoeveel gas is er gewonnen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt de balans op.

Inmiddels is er ruim 80 procent van het gas uit het Groningenveld gewonnen. Het CBS berekent dat er in totaal voor 417 miljard euro aan gas uit de grond is gepompt, als je uitgaat van de gasprijs zoals die in 2018 was.

Winning en opbrengsten vlakken af

Duidelijk is dat de totale opbrengst van het Gronings gas de laatste jaren afvlakt. Dat is niet gek. Sinds 2015 schroeft de overheid namelijk de gaswinning terug. Dat is ook te zien in de cijfers. Waar op het hoogtepunt van de gaswinning (in 1976) nog 87,7 miljard kuub gas werd gewonnen, was dat in 2013 53,9 miljard kuub en in 2018 nog 18,8 miljard kuub.

Meer gas uit andere landen

Omdat de gaswinning wordt afgebouwd, is Nederland inmiddels ook netto-importeur van gas geworden. Want gas hebben we in het land nog wel nodig. Sinds 2017 wordt er meer gas uit andere landen gehaald, dan dat er in Nederland wordt gewonnen.



