'Mensen zijn goed voorbereid op de staking en hebben ander vervoer geregeld'

Het openbaar vervoer ligt grotendeels plat door een landelijke staking. Wat betekent dat voor taxibedrijven en autoverhuurders in Groningen? Hebben ze het drukker, of juist niet?

Bij Taxibedrijf Groningen is geen sprake van extra drukte, zegt Fabian Post. 'Het is iets rustiger zelfs. Voor ons valt het dus tegen. Je merkt dat mensen goed voorbereid zijn op de staking en ander vervoer geregeld hebben.'

Drukker

Bij Schipholtaxi van het Noorden is het juist wel drukker, merkt Walter van der Meijden van het bedrijf. 'We hebben veel meer ritten. Twee keer zo veel zelfs. Voor onze chauffeurs die bij de stations staan is het niet zo goed, want daar is het rustig.'

De meeste boekingen zijn al voor gisteravond gedaan Walter van der Meijden - Schipholtaxi van het Noorden

Ook hij merkt dat reizigers die van en naar Schiphol moeten reizen, goed voorbereid zijn op de staking. 'De meeste boekingen zijn al voor gisteravond gedaan.'

Ondanks de drukte, rekent Van der Meijden niet extra voor een rit van en naar de luchthaven. 'Het tarief dat op de site staat, daar moet je je aan houden. Het is anders inspringen op mensen die desperate zijn.'

Duimendraaien bij het station

'Het is bij ons wel wat drukker, maar het is niet extreem', zegt Doewe Veen van Taxi DML in Appingedam. 'We kregen wel meer belletjes, bijvoorbeeld van mensen die van of naar hun werk moeten.'

Bij het Hoofdstation in Stad is voor de taxichauffeurs weinig eer te behalen nu er amper treinen en bussen rijden, merkt Veen. 'Het staat er bomvol met taxi's, maar er gaat er maar sporadisch eentje weg. De acties zijn goed aangekondigd vooraf, mensen hebben zich voorbereid.'

In de file

Bij Taxi Dorenbos merkten ze dinsdagmorgen wel dat er gestaakt werd in het ov. 'Door de files waren onze chauffeurs wat langer onderweg', zegt Herman Staal, die op de locatie in Stad zit. 'Maar het is niet extreem druk verder.'

Voor de last minute-bellers hebben we zelfs extra auto's ingezet Peter Schuddebeurs - Taxi Groningen

Bij Taxi Groningen 'is het wel wat drukker, maar bij ons is geen dag hetzelfde', zegt Peter Schuddebeurs. 'Voor de last minute-bellers hebben we zelfs extra auto's ingezet. Vooral in de spits was het heel erg druk.'

Flixbus

Busmaatschappij Flixbus, die onder meer vanaf het Hoofdstation in Groningen rijdt, heeft het dinsdag extra druk door de stakingen in het ov.

'Op dit moment hebben we ongeveer vier keer zo veel boekingen voor binnenlandse trajecten als afgelopen dinsdag. Zelfs voor internationale verbindingen, vooral tussen Nederland en België, Nederland en Frankrijk en Nederland en Duitsland, zien we een toename van vijftig procent in de boekingen, vergeleken met afgelopen dinsdag', aldus een woordvoerster.

Er zijn nog wel vrije plekken, zo zegt ze. 'En we kunnen altijd op korte termijn de capaciteit verhogen, door bijvoorbeeld een dubbel- in plaats van een eendekker in te zetten.'

Niet negatief

Bij Stuur Autoverhuur zijn alle personenauto's op de dag van de staking onderweg. 'Allemaal ritten die al gereserveerd waren. Het kan best zijn dat mensen dat vanwege de staking gedaan hebben. Dat kan ik niet zien', zegt Nico van der Veen van het bedrijf. 'Als we er al iets van merken, dan zijn het in elk geval geen negatieve gevolgen.'

Er zijn vast ook mensen bij die met collega's meerijden Nico van der Veen - Stuur Autoverhuur

Een vergelijkbaar verhaal klinkt bij autoverhuurder Inqar Dallinga in Delfzijl, dat ook vestigingen in Veendam en Groningen heeft.

'Het is niet per se drukker dan normaal. Mensen staan niet massaal voor de deur', zegt een medewerker. 'Je merkt ook dat mensen goed voorbereid zijn. Niet iedereen die bij ons een auto reserveert, zegt waarvoor het is. En er zijn vast ook mensen bij die met collega's meerijden, vanwege de staking.'

