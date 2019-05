Delfzijl: 'Het had veel vaker mis kunnen gaan op tankenpark NAM'

Inwoners van Farmsum en Delfzijl zijn meerdere keren door het oog van de naald gekropen. Op het tankenpark van de NAM in Farmsum zijn de afgelopen jaren zoveel storingen geweest, dat het veel vaker mis had kunnen gaan.

Dat zegt wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA).

De gemeente reageert hiermee op de conclusies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die de NAM maandag een tik op de vingers gaf.

Wat gebeurde er?

In oktober vorig jaar lekte 30.000 liter aardgascondensaat via het riool naar het Afwateringskanaal in Farmsum. Het is een giftige, licht ontvlambare vloeistof die vrijkomt bij de winning van aardgas. Omwonenden kregen last van hoofdpijn, duizeligheid en prikkende ogen.

Vernietigend

Rijzebol is 'onthutst' hoe ondeskundig en nonchalant de NAM omgaat met veiligheid. In een vier uur durende bijeenkomst heeft het gasbedrijf hem 'tot in de kleinste details' verteld wat er allemaal mis ging.

'Die conclusies zijn vernietigend voor de NAM zelf', zegt Rijzebol.

Omwegen zoeken

Zo zijn medewerkers niet bezig met het oplossen van storingen, maar het ontwijken ervan, zegt de wethouder:

'Als een veiligheidsklep het niet doet, zoeken medewerkers een andere klep die wel open gaat om het spul daarlangs te laten lopen. Daar doen ze geen melding van. De persoon die hen komt aflossen, ziet vervolgens een storing die al lang opgelost had moeten worden.'

Fout op fout

Op 3 oktober vorig jaar ging het dan ook goed mis. Een veiligheidsklep in één van de leidingen werkte niet, waardoor het condensaat in een lekbak terechtkwam.

Toen die overstroomde, kwam het giftige goedje in een opvangbak voor bluswater. Ook die liep over, waar medewerkers van de NAM niets mee deden. Daardoor belandde het condensaat via een naastgelegen putje voor de afvoer van regenwater in het riool.

Verscherpt toezicht

Inmiddels heeft de NAM maatregelen getroffen om te voorkomen dat dit weer gebeurt. Ook zegt de NAM bezig te zijn met een cultuuromslag, waar het SodM op toeziet. De directeur heeft tot twee keer toe zijn excuses aangeboden aan omwonenden.

Op dit moment staat het tankenpark van de NAM onder verscherpt toezicht van het SodM. Delfzijl dringt er bij de toezichthouder en de minister op aan om dit toezicht zo lang in stand te houden, totdat de cultuuromslag een feit is.

'Culturen veranderen niet in één of twee jaar. Je moet een totale organisatie omgooien, dat duurt veel langer', zegt Rijzebol.

Onderzoek gevolgen medewerkers

Ook wil de gemeente nader onderzoek naar de gevolgen voor medewerkers die het riool en het Afwateringskanaal in Farmsum moesten schoonmaken. Zij ademden het condensaat met de kankerverwekkende stof benzeen, keer op keer in.

'Voor omwonenden zijn er geen schadelijke gevolgen op lange termijn, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Maar de NAM heeft te weinig informatie gegeven om te oordelen of dat ook voor medewerkers geldt', zegt Rijzebol. 'Dat moet tot op de bodem worden uitgezocht.

Grote infoavond

De gemeente houdt dinsdagavond een bijeenkomst over de kwestie in theater De Molenberg in Delfzijl. Daarvoor zijn 700 huishoudens in Farmsum uitgenodigd.

De GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaan die avond in op de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Het SodM vertelt meer over de oorzaak en de gevolgen van de lekkage. Ook de NAM is bij de bijeenkomst aanwezig.

