Thuiszorgorganisatie TSN overgenomen door Espria

De thuiszorgorganisatie TSN wordt overgenomen door Espria. Dat is het moederconcern dat ook over zorggroep Meander in Veendam en UMCG Groningen Thuis gaat.

Ook thuishulporganisatie Icare valt onder het Espria. Het Drentse bedrijf neemt vooralsnog alle 1800 medewerkers van TSN over.

Ook de drie verpleeghuizen Voor Anker in Hoogezand en Ebbingepoort en Mercator in de stad Groningen vallen nu onder Espria. TSN blijft als eigen organisatie bestaan.

'Samenwerken goed in krimpgebied'

'Deze toetreding geeft Espria en TSN de mogelijkheid om op onderdelen intensiever samen te werken, bijvoorbeeld bij nachtzorg, acute zorg en specialistisch verpleegkundige zorg', schrijft het concern. 'Dit draagt bij aan continuïteit in de zorg, vooral in de krimpgebieden in Groningen en Drenthe.'

'Met deze stap weten we zeker dat we goede zorg kunnen blijven bieden in onze regio', zegt TSN-directeur Paul Lafranca.

ADG ziet zelf af van TSN

De vorige eigenaar van TSN was de Asito Diensten Groep (ADG), dat TSN in 2011 kocht. Het bedrijf heette toen nog Thuiszorg Groningen.

Asito werd bekend als schoonmaakconcern, maar stapte zo'n tien jaar geleden ook de thuiszorg in. Volgens directeur Hans Kroeze heeft ADG nu zelf gezocht naar een nieuwe overnamekandidaat:

'Nadat TSN enkele jaren terug is gestopt met haar huishoudelijke zorgactiviteiten, is het accent bij TSN meer en meer komen te liggen op de hoog complexe, specialistische zorg. ADG voelt zich minder thuis in dit domein.'

