Oud-wethouder Joost van Keulen heeft een nieuwe baan

Voormalig VVD-wethouder Joost van Keulen gaat aan de slag bij IT-bedrijf CGI in Groningen. Hij moet de naamsbekendheid van het bedrijf vergroten en nieuwe projecten in het noorden van Nederland aanboren.

Van Keulen was tot voor kort wethouder in Groningen. Na de verkiezingen afgelopen november viel de VVD buiten de coalitieboot. Daardoor was er geen plek meer voor Van Keulen binnen het college van burgemeester en wethouders.

Tweede Kamer

De voormalig wethouder gaat door zijn dienstverband bij CGI definitief niet naar de Tweede Kamer. Van Keulen is bij het vertrek van een VVD-Kamerlid de eerste opvolger. Hij is al meerdere keren gevraagd om een zetel in te nemen, maar bedankte tot nu toe.

Van Keulen kwam twee week geleden opnieuw in beeld om naar Den Haag te gaan. Kamerlid Malik Azmani gaan voor de VVD een zetel innemen in het Europees Parlement. 'Ik heb ze nu definitief laten weten dat ik niet meer beschikbaar ben. Ze hoeven me dus niet meer te bellen.'

Formule 1

Van Keulen was de afgelopen periode veel in publiciteit als woordvoerder van Groningse en Drentse ondernemers die de Formule 1 naar het TT-circuit in Assen wilden halen.

CGI

Bij CGI wordt Van Keulen director corporate services. CGI is een van oorsprong Canadees IT-bedrijf met wereldwijd 75000 werknemers. In Nederland heeft het concern zo'n 2500 mensen in dienst en in Groningen 250.

De eerste werkdag van Van Keulen is maandag.

