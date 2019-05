Midden-Groningen overweegt deelname aan wietproef van kabinet

Midden-Groningen wil meedoen, op voorwaarde dat de opzet op een aantal punten wordt gewijzigd.

Wat zijn de bezwaren?

Een van de bezwaren die de gemeente heeft, is dat er in de ogen van Midden-Groningen nog niet genoeg onderzoek is gedaan naar de variatie in aanbod van soorten wiet en de kwaliteit en prijs van de softdrugs die binnen de proef geproduceerd gaan worden.

De gemeente Midden-Groningen heeft in juli 2018 per brief aan de minister van Justitie haar belangstelling kenbaar gemaakt voor deelname aan het experiment. Het Rijk wil nu graag dat de aanmelding officieel wordt.

Wat moet de proef aantonen?

Het kabinet wil met het experiment onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd. Zonder dat dit verboden is en door in kaart te brengen wat de effecten zijn.

Besluit op 13 juni

Op 13 juni gaat burgemeester Adriaan Hoogendoorn in gesprek met de raad en belanghebbenden over de beslissing om mee te doen of niet. Daarna neemt de burgemeester een definitief besluit.

