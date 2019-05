Groep jongeren verdacht van acht straatroven in omgeving Haren

De politie heeft zes tips gekregen over vier recente straatroven in Haren en Eelde-Paterswolde. Tv-programma Opsporing Verzocht besteedde daar dinsdagavond aandacht aan.

In de uitzending werden onder meer beelden van bewakingscamera's getoond. Sinds 30 maart zijn in Haren en omgeving al zeker acht straatroven gepleegd.



Jonge daders

De in Opsporing Verzocht besproken straatroven vonden plaats tussen eind maart en eind april. Volgens politiewoordvoerder is hier mogelijk 'een aantal jongeren in wisselende samenstelling verantwoordelijk voor.'

De vier besproken zaken op een rij:

- Zaterdagochtend 30 maart: Rijksstraatweg, Haren

Twee 18-jarige fietsers worden beroofd en daarbij mishandeld op de Rijksstraatweg in Haren, in de buurt van de kerk. Dat gebeurt rond 2.30 uur 's nachts. Een groep overvallers eist wiet, geld en sigaretten.

Een van de jongens wordt met een mes bedreigd en geslagen. De ander wordt geraakt met een hard voorwerp, tot bloedens toe. Beide jongens hadden hoofdwonden die gehecht moesten worden.

- Zondagavond 21 april: Nieuwe Akkers, Paterswolde

Een 16-jarige jongen wordt op zondagavond 22.30 uur ernstig mishandeld en beroofd op de Nieuwe Akkers in Paterswolde, in de buurt van het sportveld. Hij wordt meerdere keren geslagen en geschopt, en raakt zelfs even bewusteloos. De jongen had een tijd lang last van misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn.

Van dit voorval heeft de politie relevante bewakingsbeelden. Daarop zijn zeven jongens te zien die een kwartier voor de beroving langs de Albert Heijn aan de Hoofdweg fietsen - om de hoek van de plek waar het gebeurde.

De jongens op bewakingsbeelden (Beeld: opsporing Verzocht)



- Dinsdagavond 23 april: Westerveen, Haren

Een 54-jarige man is het slachtoffer van een straatroof op de Westerveen in Haren. De man fietst vanuit Zuidlaren naar Huis. Twee mannen komen hem tegemoet; een op de fiets en een met de fiets aan de hand. Ze duwen het slachtoffer van de fiets, drukken zijn mond dicht en delen meerdere klappen uit. Ook wordt de 54-jarige bedreigd met een mes. Hij blijft achter met een kapotte fiets en zonder telefoon en geld.

- Zaterdagavond 27 april: Westerveen, Haren

Vier dagen later is het opnieuw raak op dezelfde plek. Een man op het midden van het fietspad bespringt een 49-jarige fietser. Een tweede overvaller gaat direct op hem zitten, zoals ook dinsdagavond gebeurt. Zijn kleding wordt doorzocht. De daders willen zijn spullen en pincode. Een derde man voegt zich erbij en trapt tegen de benen van het slachtoffer.

Toch weet de 49-jarige te ontsnappen. Hij rent er vandoor met een hoofdwond, maar schudt de overvallers van zich af.

De politie zoekt de bestuurder van deze auto met aanhanger (Beeld: Opsporing Verzocht)



Getuigen gezocht

De politie hoopt in ieder geval in het laatste geval van getuigen te horen. Op camerabeelden zijn onder meer een fietser en een auto met aanhanger te zien. De politie wil graag in contact komen met de betrokken personen.

Bekijk Opsporing Verzocht over de straatroven