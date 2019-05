Voormalig kraamhuis en woonzorgcentrum St. Franciscus in financiële nood

Huize St. Franciscus in Veendam (Foto: Google Maps)

Huize St. Franciscus in Veendam heeft surseance van betaling aangevraagd. Het woonzorgcentrum verkeert in de financiële moeilijkheden.

Huize St. Franciscus herbergt 73 woningen voor ouderen die zorg nodig hebben. Omdat het tehuis klein is en het zelfstandig niet meer kan bolwerken, is gezocht naar overnamekandidaten. Die zijn niet gevonden, waarna surseance is aangevraagd.

Doorstart

De rechtbank in Groningen heeft die maandag verleend. Inzet is om een doorstart te maken.

Het bejaardentehuis kent een lange historie. In 1920 van de vorige eeuw werd het idee voor Huize St. Franciscus geboren in de katholieke parochie, omdat Veendam te klein was voor een echt ziekenhuis.

Zuster Adriana

In 1931 werd het tehuis, waarin ook een kraamafdeling werd ondergebracht, in gebruik genomen door de zusters Franciscanessen uit Nijmegen. Een van de bekendste zusters is Adriana.

Adriana, die 25 jaar actief was in Veendam, werd een bekend gezicht in de Parkstad. Zuster Adriana overleed in februari van dit jaar op 94-jarige leeftijd.

Bekende Veendammers

Tussen 1931 en 1984 werden er 17.000 kinderen, onderwie vele bekende Veendammers, in Huize St. Fransciscus geboren.