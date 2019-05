Wethouder Hennie Hemmes beraadt zich over zijn SP-lidmaatschap

'Er wordt veel geroepen over een andere koers. Maar als de SP een PvdA-light of een GroenLinks-light wordt, dan haak ik af.'

De SP verloor haar beide zetels in Europa. Meyer besloot vervolgens om eind dit jaar af te treden als partijvoorzitter.

'Heel erg klote'

Hemmes luchtte maandagavond zijn hart op Facebook. 'Ik moest mijn frustraties kwijt', zegt de Pekelder. De meest opvallende zin in zijn verhaal: 'Ik ben bijna veertig jaar lid. Of ik die nog vol maak, daar ga ik mij op beraden.'

Eén van de redenen voor het bericht is het opstappen van partijvoorzitter Meyer. Hij voelt zich persoonlijk schuldig voor de geleden nederlaag bij de Europese verkiezingen. Hemmes: 'Het is heel erg klote. Ron is een hele goede voorzitter.'

Dat, in combinatie met geluiden binnen de partij, zit Hemmes niet lekker. 'Er zijn mensen binnen de partij die er een andere club van willen maken. Ik maak me daar zorgen over'.

'Wat een gotspe'

Hemmes is bang dat de SP, na gemeentelijke, provinciale, landelijke en nu Europese nederlagen, een andere koers gaat varen. 'Een koerswijziging wordt steeds meer geroepen. En dat wij bijvoorbeeld met GroenLinks of de PvdA samen moeten gaan. Wat een gotspe.'

De Pekelder is duidelijk. 'Dit moét een socialistische partij blijven. Wij komen op voor de harde werker en pakken het kapitaal aan. Als de SP naar rechts verschuift, is het mijn partij niet meer. Dan haak ik af.'

Beraden op toekomst



Ondanks de vele nederlagen de afgelopen jaren, blijft Hemmes dus fel tegen een koerswijziging. 'Ik zat al bij de SP toen ze nog niet eens zetels in de Tweede Kamer had. Deze partij is mij zo dierbaar. De ene keer win je, de andere keer verlies je. De wereld verandert elk jaar. Ik zie dat echt wel weer goed komen.'

Wat kan er dan wel beter? Hemmes: 'Onze boodschap blijft fier overeind staan, wij moeten er alleen voor zorgen dat de boodschap nog beter bij de mensen komt.'

Hemmes blijft zich beraden op zijn toekomst. Dit najaar organiseert de SP een congres. Als daar een koerswijziging uitkomt, legt Hemmes zijn werk als wethouder neer. Hij is sinds 2006 wethouder in de gemeente Pekela.

Zie hieronder het facebookbericht van Hemmes:

