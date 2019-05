Mirjam Wulfse: van goudsmid tot gedeputeerde

Ze werkt al decennialang als goud- en edelsmid, geeft al 25 jaar lang les bij kunst- en cultuurcentrum BijVrijdag en zit sinds 2011 in Provinciale Staten. Dit gaat veranderen, want Mirjam Wulfse wordt komende woensdag benoemd als gedeputeerde in onze provincie.

Mirjam Wulfse. Als politica staat ze voor een gedecideerde, rechte lijn als het om haar standpunten gaat. In haar werk als docent edelsmid bij kunst- en cultuurcentrum BijVrijdag kennen de cursisten Wulfse vooral als een gepassioneerde docente, die mensen graag iets wil leren en voor een goede sfeer zorgt.

Aan dat docentschap komt voorlopig een einde, aangezien ze deze week – als de leden van Provinciale Staten zich niet al te gek gedragen – benoemd wordt tot gedeputeerde van onze provincie.

Dubbel gevoel

Op haar laatste dag als docent werken haar cursisten flink door en vragen ze Wulfse nog een keer de hemd van het lijf. Immers, 'hun' Mirjam Wulfse komt voorlopig niet terug.

'Ik heb het wel een beetje zwaar', zegt Wulfse. 'Het is een afscheid met een dubbel gevoel. Ik werk hier 25 jaar, een heleboel mensen ken ik ook al heel lang. Als je je voorstelt dat ik hier elke week kom en de mensen hier elke week tref... Maar als je iets nieuws begint doet het wel een beetje pijn. Er zijn ook wel wat tranen gevloeid, en niet alleen bij mij.'

'Geweldig mens'

Dat beaamt Henny Dalma, die al vele jaren cursist is bij Wulfse. 'Het is heel erg jammer dat ze gaat', vertelt ze. 'Maar voor haar is het een fantastische uitdaging, want ze is een geweldig mens.'

Taart en presentje

De les van tweeënhalf uur wordt halverwege onderbroken door de pauze, waarin koffie wordt geserveerd en Wulfse op taart trakteert. Iedere cursist krijgt een presentje met een persoonlijke tekst of creatie. Dat wordt gewaardeerd.

Nieuwe kansen

Wulfse neemt dus met een dubbel gevoel afscheid, maar kijkt ook vooruit naar haar nieuwe baan.

'De baan die ervoor in de plaats komt, is een prachtige baan. Ik ben toekomstgericht, ik kijk naar de nieuwe kansen en wil die met passie en energie grijpen. Ik ben vereerd en blij dat het straks gaat gebeuren. Het is zover.'

