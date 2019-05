Investeerders blijven weg van Airport Eelde door verdwijnen hubverbindingen

Dat schrijft Harm Post in zijn eindrapportage over de invulling van de terreinen van de luchthaven met als titel: 'Kansen voor bedrijven, groei voor Groningen Airport Eelde', zo meldt RTV Drenthe.

Meer inkomsten nodig

Post, voorheen baas van de Eemshaven, is door de aandeelhouders van de luchthaven ingehuurd om te kijken naar mogelijkheden om meer geld te verdienen aan activiteiten rondom Groningen Airport Eelde.

Al jaren lukt het niet om GRQ Businesspark tot bloei te brengen. En dat is wel nodig om meer inkomsten te genereren, zodat de exploitatie rendabel wordt. Op dit moment worden flinke verliezen geleden.

Wil om te investeren is kleiner geworden

Meer inkomsten worden gegenereerd door meer starts en landingen van vliegtuigen, maar ook door grond uit te geven in erfpacht. Rondom Groningen Airport Eelde liggen gronden die nu niet worden gebruikt.

Het vertrek van Nordica Air heeft er volgens Post voor gezorgd dat de wil vanuit het bedrijfsleven om te investeren kleiner is geworden. Hij schrijft daarover in zijn verslag aan de directie, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders.

Voorlopig geen hotel

Een voorbeeld van een plan dat nu in de ijskast staat, is de bouw van een hotel bij de luchthaven door een landelijke hotelketen. Om een hotel rendabel te maken, zijn meer activiteiten en meer passagiers nodig.

Er is ruimte als de brandweergarage wordt verplaatst. 'Ondanks de positieve grondhouding van de keten is het stopzetten van de vluchten op de hubs voor de organisatie reden de vestigingsplannen vooralsnog niet verder te ontwikkelen.'

Geen nieuwe horeca en winkels

Dan is er nog de horeca op de luchthaven volgens Post. 'De horeca- en shoppingfunctie van de aankomst- en vertrekhal biedt nog veel potentie. De uitbater van het restaurant op de luchthaven heeft concrete plannen voor nieuwe horeca- en winkelactiviteiten in de aankomst- en vertrekhal. Ook die staan even 'on hold'.'

De afgelopen jaren is onderhoudsbedrijf Cirrus één van de weinige bedrijven geweest die heeft geïnvesteerd in een nieuw pand. De KLM Flight Academy wordt groter door samenvoeging met de MartinAir vliegschool op Lelystad Airport. En ook een deel van de voormalige Rijks Luchtvaartschool is in gebruik genomen voor de dronehub.

Meer bedrijvigheid, stevige basis

Volgens Post zijn er mogelijkheden. 'Meer bedrijvigheid geeft Groningen Airport Eelde een steviger basis. De kansen liggen er, laten we ze benutten.' De verbindingen met internationale grote luchthavens zijn dan wel van groot belang.

Wat Post betreft is er één punt dat meteen aangepakt moet worden: aanpassing van het bestemmingsplan. In dat plan staat dat alle activiteiten op het terrein gerelateerd moeten zijn aan luchtvaart. 'Dat remt de ontwikkeling van de luchthaven en die van het GRQ Businesspark in het bijzonder.'

Het eindrapport van Harm Post wordt later dit jaar meegenomen in een advies over de toekomst van de luchthaven, dat wordt opgesteld door de Raad van Commissarissen.

