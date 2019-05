Doodop na een werkdag? Zo behoud je je energie

Dat advies geeft werkcoach en NoordZaken-expert Sandra Sanders. Raad voor ondernemers én werknemers.

Door Sandra Sanders

Een gangbare opdracht in coachingstrajecten is om een week lang bij te houden wat en wie je op een werkdag energie geeft en wat en wie energie kost. Vervolgens kijk je hoe de balans tussen beide is, hoe deze kan worden hersteld en wat te beïnvloeden is

Kun je iets beïnvloeden? Kom dan in actie. Is iets zoals het is, kijk dan hoe belangrijk dit voor je is, of je het kunt accepteren, er anders naar kunt kijken of anders mee om kunt gaan.

Energieker de werkdag afsluiten? Soms is met eenvoudige aanpassingen van gewoontes al winst te behalen. Probeer het volgende eens uit.

Eten en drinken

Ontbijt goed voor je naar je werk gaat. Anders start je de dag al met minder energie. Ontbijten brengt je spijsvertering op gang en je geeft je lichaam wat het nodig heeft om goed te functioneren en te presteren. Neem er de tijd voor als het even kan en sta tien minuten eerder op. Dan start je dag wat rustiger.

Drink voldoende als je aan het werk bent. Kies liefst voor water en groene thee in plaats van de hele dag cafeïne. En heb je 's middags trek? Kies voor noten in plaats van suikerrijke tussendoortjes. Want die leiden juist tot een energiedip.

Herstelmomenten

Vergeet niet de herstelmomenten. Denk daarbij aan (mini)pauzes, een vast werk- en pauzeritme, met de lunch naar buiten voor daglicht en beweging, even naar buiten kijken en voor je uit koekeloeren, achter de computer vandaan gaan en wat te drinken halen, een korte ademhalings- of ontspanningsoefening. Dat kan ook achter je bureau of elders tussendoor, rek- en strekoefeningen, etc.

Wordt in het bedrijf vaak overgewerkt? Zorg dan dat die uren of dagen op korte termijn worden gecompenseerd.

Gebruik een app of de pomodoro-techniek voor een vast ritme van werken en ontspannen van 50 minuten onafgebroken geconcentreerd werken en 10 minuten pauze, of 25 om 5. Je brein komt dan tot rust, je kunt je spieren even losmaken en ontspannen. Een dergelijk ritme bevordert de concentratie en effectiviteit van werken.

Talenten

Belangrijk is dat je werk doet dat je graag doet én waar je talent voor hebt. Als je werk aansluit bij wat je belangrijk vindt en je kunt jezelf ontwikkelen, dan krijg je daar energie van.

Zorg ook voor afwisseling, bijvoorbeeld tussen moeilijke en makkelijke (routine)taken, en zorg voor balans in leuke taken naast de minder leuke.

Gevoeligheden

Sommige mensen zijn gevoelig voor prikkels en onrust. Herken je die gevoeligheid? Je kunt er veel energie aan verliezen. Kijk dan of je meer rust om je heen kunt creëren. Bijvoorbeeld door een ruimte rustig in te richten of te werken op een kamer zonder zoete inval, drukke collega's of het continue geluid van telefoontjes.

Zorg ook voor een prettige werkplek, één waar je je thuis voelt. Dat kan betekenen dat het er opgeruimd is, dat je ergens een inspirerende spreuk hebt staan, foto's van je dierbaren of een plant.

Vraag steun

Tot slot, vraag steun als je die nodig hebt. Probeer niet alles altijd alleen uit te vogelen of op te lossen. Wie sociale steun durft te vragen en krijgt, is minder vatbaar voor stress en energieverlies.

Mijn tips voor wanneer je een werkdag niet uitgeput wilt eindigen:

– Analyseer je situatie, of je nu werknemer of werkgever bent

– Weet wat er bij jou een rol speelt en begin een eenvoudige stap naar energiebehoud

– Ontdek of het verschil maakt en bouw je acties uit.

Sandra Sanders is coach en trainer. In haar praktijk helpt ze mensen met stress- en burn-outklachten.