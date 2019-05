Nieuwe 'school zonder klassen' in Zuidhorn heet Het Nautilus

Het Nautilus. Zo heet de nieuwe school die na de zomervakantie van start gaat in Zuidhorn. Op de school wordt onderwijs gegeven aan kinderen van nul tot achttien jaar.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

In deze nieuwe vorm van onderwijs lopen kinderopvang, het basis- en het voortgezet onderwijs naadloos in elkaar over.

Oude plek Het Anker

De school, die valt onder de vleugels van basisonderwijsorganisatie Quadraten, heeft onderdak gevonden in het gedeeltelijk leegstaande gebouw van christelijke basisschool Het Anker. Het Anker zit nu zelf een paar honderd meter verderop in brede school De Noordster.

Directeur Gerrit Rotman van onderwijsorganisatie Quadraten: 'Het Nautilus is een school zonder klassen. De verschillende leeftijden lopen door elkaar heen. Wat de leerlingen leren is afhankelijk van hun interesse en ontwikkeling. Taal en rekenen zijn de basis, die moeten goed zijn.'

Meer dan twee ogen

Vandaar uit volgt een traject waarbij de kinderen worden begeleid door leerkrachten die vanuit hun eigen kennis, ervaring en interesse leerstof aanbieden die aansluit bij het individuele kind.

Rotman: 'Het is een doorlopende lijn van de kinderopvang, via basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Alle medewerkers zien de kinderen en weten waar ze in hun ontwikkeling staan. Er kijken dus altijd meer dan twee ogen naar het kind.'

'We gaan hoe dan ook van start'

Na de zomervakantie opent de school aan de Geert Waldastraat de deuren. Hoeveel kinderen er dan zijn is nog niet bekend, maar Rotman heeft alle vertrouwen in deze vorm van onderwijs. Het initiatief komt vanuit ouders, dus is er volgens de directeur behoefte aan Het Nautilus.

'Quadraten heeft het opgepakt en organisatorisch mogelijk gemaakt. Als er in september dertig leerlingen zijn, dan is dat mooi. Maar twintig is ook goed. We gaan hoe dan ook van start.'

Leraren bijgeschoold

Drie jaar is er gewerkt aan de voorbereiding van Het Nautilus. Organisatorisch en financieel moesten veel zaken worden geregeld. Ook zijn er afspraken gemaakt met andere basisscholen en het voortgezet onderwijs in de regio Westerkwartier en Noordenveld.

De leerkrachten zijn zelf ook weer in de lesbankjes gaan zitten om zich in deze nieuwe onderwijsvorm te bekwamen.

Centrale ligging als pluspunt

Voorlopig kunnen alleen kinderen van nul tot twaalf jaar terecht op Het Nautilus. Naarmate de tijd vordert is er ook plaats voor oudere kinderen. Rotman hoopt dat de centrale ligging en de goede bereikbaarheid van Zuidhorn in het voordeel zijn van Het Nautilus:

'De stad Groningen is bijvoorbeeld dichtbij en daar wonen ongetwijfeld ouders die vinden dat deze vorm van onderwijs uitstekend bij hun kind past.'