'We hopen dat dit beeld in de harten van de mensen gaat zitten'

Langs de A7 bij Westerbroek is dinsdagmiddag Het Andere Monument onthuld. Het beeld moet een blijvende herinnering vormen aan de bevingsellende door gaswinning in onze provincie.

Het Andere Monument is de tegenhanger van het gasmolecule in de middenberm van de A7 bij Slochteren. Dat herinnert juist aan de start van de gaswinning.

'Dit monument toont de keerzijde van de medaille', vertelt Piter Bergstra.

Onvoorstelbaar en onverteerbaar

Bergstra maakte zich als voorzitter van de Stichting Meent van der Sluis jarenlang hard voor de komst van het monument. De stichting is vernoemd naar de man die in de vorige eeuw al waarschuwde voor de gevolgen van de gaswinning.

Bergstra: 'Wij vonden het onvoorstelbaar en onverteerbaar dat hier in Groningen, dat zo geteisterd wordt door aardbevingen, een monument de gaswinning staat te vieren. En dat terwijl de andere kant helemaal niet voor het voetlicht wordt gebracht.'



Wisselende reacties

Nu Het Andere Monument onthuld is, kunnen tal van passanten het beeld in al haar glorie zien. Dat levert uiteenlopende reacties op, aldus Bergstra.

'Ik hoor heel enthousiaste reacties, maar ook laatdunkende. Zo van: wat moet ik met zo'n beeld? Wat hebben we eraan? Beide reacties kan ik me voorstellen. Met kunst is het heel moeilijk om iedereen te enthousiasmeren. Toch hopen we dat dit beeld in het hart van de mensen gaat zitten.'

Probleem niet opgelost

Het monument kostte 230.000 euro. Dat geld is in vier jaar tijd ingezameld door de stichting. Dat de onthulling nu een feit is, doet Bergstra zichtbaar goed.

'Als je ergens aan begint, is het fijn dat het ook lukt. Maar we balen ervan dat mensen (bevingsgedupeerden, red.) nog steeds niet worden geholpen. Het probleem is tot nu toe voor geen meter opgelost. Mocht dat ooit gebeuren, dan hopen we dat dit een herinnering is aan deze periode.'



