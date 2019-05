'Wijk die Groningen nog niet kent' krijgt vorm, met treinstation en haventje

Er is namelijk een eerste ontwerp gepresenteerd van de wijk die ten noorden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden komt te liggen. De gemeente wil er onder meer een haventje en een treinstation aanleggen.

Treinstation van Hoogkerk naar Suikerfabriek

'Het treinstation is nieuw. We hadden al wel langer plannen om een tunnel onder het spoor aan te leggen. Zo verbinden we de omliggende wijken goed met de nieuwe wijk', zegt Jan Kleine, hij is projectmanager van de nieuwe wijk namens de gemeente Groningen.

'Er waren plannen voor een treinstation in Hoogkerk, maar dat geeft problemen. Er is wel behoefte aan een nieuw station in dit gebied, daarom hebben we gezegd dat een treinstation hier een mooie oplossing zou zijn.'

Eerst lopen en fietsen, dan pas de auto

Toekomstige bewoners die verknocht zijn aan hun auto kunnen wellicht beter een andere wijk uitkiezen. De auto is namelijk 'te gast'. 'Dat betekent niet dat je er niet kan komen met een auto', benadrukt Kleine. 'Er is genoeg ruimte voor de auto, maar het begint bij de voetganger en de fietser.'

5000 woningen

In de nieuwe woonwijk is plek voor maximaal vijfhonderd woningen. De wijk kenmerkt zich door een mix van wonen en werken, dat is althans het plan.

'Het Suikerfabriekterrein verandert in een groen en dynamisch stadsdeel met een hoge leefkwaliteit', zo valt te lezen op een brochure van de gemeente die de nieuwe woonwijk aanprijst.

Veranderen is mogelijk

De gepresenteerde plannen van de nieuwe woonwijk kunnen nog wijzigen. Er kan nog bezwaar worden gemaakt tegen de plannen. De Groninger gemeenteraad moet de kersverse plannen vervolgens nog vaststellen.

Als de gemeenteraad akkoord is met de plannen, kan de eerste schep de grond in. Raadsleden buigen zich begin 2021 over de plannen.

