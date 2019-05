Kansen voor Groningen Airport Eelde liggen in GRQ Businesspark

Post heeft een jaar de tijd genomen om met zijn conclusies te komen. Hij heeft ze opgeschreven in een uitgelekt rapport met de titel: 'GRQ Businesspark: Kansen voor bedrijven, groei voor Groningen Airport Eelde'. Doel: meer inkomsten genereren voor de verliesgevende luchthaven.

RTV Drenthe dook dieper in de plannen van Post.

Weinig economische activiteiten

In opdracht van de aandeelhouders van de luchthaven heeft Post gekeken naar wat er allemaal mogelijk is op de terreinen rondom de luchthaven. Tot op heden wordt daar maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. De laatste uitbreiding was het pand van Cirrus. Verder staan er een tweetal kantoorpanden.

Het vertrek van Nordica Air eind vorig jaar heeft wel een rem gezet op plannen en investeringen, meldt Post in zijn eindrapportage. Nordica verzorgde verbindingen met Kopenhagen en München. Van daaruit kon je verder de wereld over vliegen.

Een plan voor een hotel staat voorlopig even stil. En investeringen in horeca en winkels in de vertrek- en aankomsthal liggen voorlopig ook in de la.

Stevigere basis

Volgens Harm Post zijn er mogelijkheden. 'Meer bedrijvigheid geeft Groningen Airport Eelde een stevigere basis. De kansen liggen er, laten we ze benutten. De initiatieven hebben potentie. De huidige gunstige economische omstandigheden ondersteunen de mogelijkheden en vanuit de overheden zijn de financiële middelen geboden om te investeren.'

Maar, zo waarschuwt hij meteen: 'Ik wil waken voor overspannen verwachtingen. Hoe kansrijk ideeën ook zijn, plannen hebben veelal een horizon van middellange- en lange termijn.' En dus is het moment waarop de investeringen vruchten afwerpen nog heel ver weg.

Geen overspannen verwachtingen

Post heeft met verschillende bedrijven, kenniscentra en plannenmakers gesproken over de initiatieven. Voor een deel zijn ze al in een stadium dat er mee aan de slag kan worden gegaan, voor een deel komt het niet verder dan een idee.



Groningen Airport Eelde kan de inkomsten vergroten door het aantal start- en landingen van vliegtuigen te laten groeien. Daarnaast kan grond in erfpacht worden uitgegeven. En investeerders zijn er wel volgens Post.



Luchtvaartcampus op Eelde

In het rapport worden verschillende ideeën en plannen beschreven. Een voorbeeld is een opleidingscentrum voor personeel in de luchtvaart: de Dutch Aviation Campus. Dat is een plan van verschillende opleidingsinstituten en luchtvaartmaatschappijen samen.



Het gaat om een opleiding voor piloten, cabinepersoneel en luchtvaarttechnici. Vliegmaatschappijen nemen leerplekken af en leerlingen krijgen een baangarantie. De KLM Flight Academy zou er geen concurrentie van ondervinden. Bij deze luchtvaartschool worden piloten specifiek voor de KLM opgeleid.



Een logistiek centrum

Over een nieuw logistiek centrum wordt ook gesproken. Vanwege de ligging vlakbij de A28 zou het uitermate geschikt zijn als logistieke hotspot. Met name voor webwinkels. Vracht wordt via de lucht aangevoerd.



Een ondernemer met honderden webwinkels in achttien landen zou belangstelling hebben. Net als een onderwijsinstelling. Er zijn plannen om te investeren in een 'zichtlocatie' aan de Burgemeester Legroweg in Eelde. Daarbij werken de ondernemer en een onderwijsinstelling samen. De onderwijsinstelling zorgt voor opleidingen op het gebied van logistiek.



Paarden de lucht in

Nog een mogelijkheid. Een transportfaciliteit voor paarden en ander vee. Schiphol is op dit moment de enige luchthaven waar faciliteiten zijn om paarden en vee te transporteren met het vliegtuig naar het buitenland.

'Vertegenwoordigers van de noordelijke paardensportsector hebben behoefte aan een alternatief', zo schrijft Harm Post. Er is wel een forse investering voor nodig. Op dit moment wordt gewerkt aan plannen voor de Animal Airport Facility Groningen.



Of de bouw van een zogenaamde pre-production hal. Een repetitieruimte voor internationale artiesten en acts. Op deze plek kan je licht, geluid en decor uitproberen. Ook te gebruiken als hal voor eigen showproducties en producties van buiten. Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid.



Luchthavenvilla's

Naast deze grotere plannen is er volgens Post ook ruimte voor andere zaken. Een tankstation bijvoorbeeld, uitbreiding van de helikopterhaven met mogelijkheden voor onderhoud van helikopters, het uit elkaar halen van vliegtuigen en een nieuw kantoorgebouw. En misschien wat minder realistisch, maar wel als plan, zijn luchthavenvilla's langs de rand van het terrein voor mensen met een eigen vliegtuig.



Bestemmingsplan

Er is nog wel een probleem: het bestemmingsplan. In dit boekwerk staat dat er alleen maar luchthaven gerelateerde bedrijven zich kunnen vestigen op het terrein van GRQ Businesspark. Dat moet anders volgens Post.

'Dat remt de ontwikkeling van de luchthaven en die van het GRQ Businesspark in het bijzonder.' De gemeente Tynaarlo moet hiermee aan de slag.



Aangepast bestemmingsplan

Het eindrapport wordt besproken in de aandeelhoudersvergadering en de raad van commissarissen. De komende jaren zal duidelijk worden of de plannen echt realistisch zijn of uiteindelijk toch ergens stranden met motorpech.

Tot op heden zijn er vaker plannen gerealiseerd en heeft het Noordelijke bedrijfsleven aangegeven de luchthaven belangrijk te vinden. Maar daar bleef het meestal ook bij.

Geen reactie op rapport

De Groninger gedeputeerde Patrick Brouns reageert verbaasd op het uitlekken van het rapport. 'De inhoud is noch ambtelijk, noch bij mij of de andere aandeelhouders bekend. Ik kan er dus ook niet echt iets over zeggen. Maar het is wel bijzonder dat wij het rapport nog niet hebben.'

Ook de opsteller van het rapport zelf wil verder niet inhoudelijk reageren. 'Ik heb de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde beloofd niet op de publiciteit in te gaan', aldus Harm Post.

Lees ook:

- Investeerders blijven weg van Airport Eelde door verdwijnen hubverbindingen

- Het is nooit stil rond Groningen Airport Eelde: een overzicht