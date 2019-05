Braal: 'Ik heb enorm genoten van mijn spelers en het publiek'

Donar-coach Erik Braal was erg tevreden over de prestatie van zijn ploeg, de 88-82 overwinning tegen Zwolle waardoor de serie weer op 2-2 kwam. 'Het was een fantastische sfeer vanavond in MartiniPlaza, ik heb ervan genoten om dit team te coachen.'

Braal gaf aan waar de sleutel van het succes lag. 'We waren vanavond wat losser in ons hoofd. Niet zo de druk hebben van moeten. Gewoon willen en ervoor gaan. We moesten winnen. Niet teveel nadenken. Dit was doelgericht en efficiënt en dat willen we laten zien.'

Technische fout

Over het optreden van de scheidsrechters was Braal niet te spreken. Hij kreeg onder andere een technische fout. 'Ze waren op elke slak zout aan het leggen en bezig met mij en alle randzaken in plaats van wat er op het veld gebeurde. Dat stelde me erg teleur.'

Belangrijke driepunter

Hij had des te meer genoten van zijn spelers. 'De driepunter van Jason Dourisseau was heel belangrijk, vlak voor tijd. We hadden bijdrages van iedereen, Lance Jeter en Teddy Gipson waren erg goed. Ik verwacht dat Thomas Koenis er aanstaande donderdag weer bij is. Die vond het heel erg dat hij er vanavond niet bij kon zijn. Nu kijken of we deze lijn door kunnen trekken,' besluit Braal.

Niet nadenken, schieten

Jason Dourisseau maakte vlak voor tijd de beslissende driepunter. 'Je moet er dan gewoon voor gaan,' aldus de forward. Het was niet de eerste keer dat hij zo'n bal maakte. 'Er stond nog zo weinig tijd op de klok. Je denkt dan niet na en schiet gewoon. Gelukkig ging die bal erin.'

Vertrouwen door dunk

'Teddy Gipson en Lance Jeter zaten echt goed in de wedstrijd. Dankzij een dunk kreeg ik ook wat meer vertrouwen. De laatste wedstrijden kreeg ik de bal niet eens meer in de beslissende fase's. Ik was nu op het juiste moment op de juiste plaats'

Goed spelen

Met het zelfvertrouwen van de ploeg zit het goed. 'We moeten echt goed spelen om daar nu weer te gaan winnen. Het wordt een hele moeilijke wedstrijd, in de competitie hebben we hun niet kunnen verslaan. Nu is het anders, maar ook zij spelen met vertrouwen,' vertelt Dourisseau.

Lees ook:

- Veerkrachtig Donar trekt stand weer gelijk in finalereeks tegen Zwolle

- Seizoen Rienk Mast zit erop door knieblessure

- Lees terug: Donar brengt tussenstand in finalereeks terug tot 2-2