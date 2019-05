Groninger coffeeshophouders massaal tegen wietproef

Alle twaalf coffeeshops in de gemeente Groningen zijn tegen deelname aan de landelijke wietproef. Dat bleek dinsdagavond tijdens een hoorzitting in de Groninger gemeenteraad.

Moet de gemeente wel of niet meedoen aan het experiment? Om een antwoord op die vraag te kunnen geven, gingen de raadsleden in gesprek met belanghebbenden, onder wie een aantal coffeeshophouders.

'Het experiment kan in deze vorm alleen maar mislukken', zegt advocaat Naut Verbeek. Hij vertegenwoordigt acht coffeeshophouders, onder wie de eigenaar van The Clown in de stad.

Legale hennep

Burgemeester Den Oudsten is van plan om de gemeente voor het experiment aan te melden. Dat zou betekenen dat coffeeshops de komende vier jaar alleen nog legaal geproduceerde hennep mogen verkopen, van telers die door de overheid zijn aangewezen. Het huidige gedoogbeleid zorgt namelijk voor aanhoudende problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

'Onherstelbare schade'

'Het betekent verschraling van het aanbod', aldus Verbeek. 'Klanten zullen in omringende gemeente hun cannabis kopen. En er ontstaat illegale straat- en thuishandel. Hoe worden de coffeeshops tegen deze vorm van oneerlijke concurrentie beschermd? Het zal grote en onherstelbare schade toebrengen.'

Ontsnappingsroute bieden

Er mogen maximaal tien gemeenten aan het experiment meedoen. Voorwaarde is dat alle coffeeshops in de gemeente meedoen. Wie weigert riskeert sluiting. 'Coffeeshopeigenaren moeten de mogelijkheid krijgen om hun zaak over te dragen', vindt Verbeek. 'Sluit je iemand op in een brandgevoelige omgeving, dan moet je wel een ontsnappingsroute bieden bij brand.'

Bang voor overvallen

En die ontsnappingsroute is er niet, weet ook eigenaresse Marjola van den Brand van coffeeshop Rag-a-Muffin aan de Noorderstationstraat.

'Het grootste probleem is de veiligheid. Ik heb overvallen meegemaakt voor 25 euro. Als er hier straks een weekvoorraad ligt, dan word ik daar een beetje bang van.'

Voorwaarde gesteld

Burgemeester Den Oudsten wil trouwens alleen meedoen als het Rijk garant staat voor de eventuele juridische en financiële risico's. 'Dat is onderwerp van gesprek met het ministerie. Vandaar dat we het ook als voorwaarde stellen', aldus de woordvoerder van de burgemeester eerder deze week.

'Als dit experiment mislukt dan zijn onze klanten en leveranciers weg', waarschuwt Ben Fokke van De Vliegende Hollander en coffeeshop Reykjavik. 'Er is geen alternatief, dus als het doorgaat moet het honderd procent dichtgetimmerd zijn.'

Niet meewerken

Volgens advocaat Verbeek houden de coffeeshophouders in Groningen hun kruid voorlopig nog even droog.

'De meeste coffeeshophouders gaan er vanuit dat ze de gemeente kunnen overtuigen dat het onder deze voorwaarden beter is om niet mee te werken. Net als in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.'

'Klopt het dat alle coffeeshophouders tegen het experiment zijn?', wil fractievoorzitter René Bolle van het CDA tot besluit weten. 'Dat klopt', klinkt het vervolgens in koor.

Over een paar weken wordt het wietexperiment besproken in de raadscommissie Financiën en Veiligheid. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om de knoop door te hakken.

