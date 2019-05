Lopend Vuur: De teelt van wiet moet legaal worden

Nederland is een gedoogland. Dat is goed te zien bij het Nederlandse softdrugsbeleid. Het gebruik en ook de verkoop ervan wordt gedoogd, maar de teelt is verboden.

Dat zorgt ervoor dat er rond de wietteelt veel criminaliteit is. Er wordt veel geld mee verdiend. Bovendien ontstaan in de illegale kwekerijen nog al eens branden. Vorig jaar bleek uit cijfers van de politie dat de pakkans voor illegale wietteelt ongeveer 20 procent is.

De Nederlandse regering wil een experiment met de productie en verkoop van legale wiet. De wietproef duurt vier jaar en wordt in tien gemeenten gehouden.

Het kabinet wil met het experiment onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd. Zonder dat dit verboden is en door in kaart te brengen wat de effecten zijn. Veel gemeenten twijfelen of ze mee doen en ook veel coffeeshophouders zijn tegen het experiment.

Hoe kijk jij hier tegenaan? Trek de teelt van wiet maar uit het criminele circuit en laat de staatskas profiteren of moet wiet juist verboden blijven?

