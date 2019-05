Raad van State: Windpark N33 mag er komen

21 tegenstanders van het park, met 35 geplande windmolens, deden eind januari hun beklag bij de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Draagvlak

Volgens verschillende bezwaarmakers is er geen draagvlak in de omgeving, maar de Raad van State ziet dat niet als reden het windpark tegen te houden. Er is namelijk geen wet die draagvlak vereist.

Volgens de uitspraak van de Raad van State weegt het landelijke belang van duurzame energie zwaarder dan de lokale bezwaren.

Er is geen schending van het recht Rosa Uylenburg - persrechter

'Dat alle procedures netjes zijn gevolgd, heeft de doorslag gegeven', legt persrechter Rosa Uylenburg van de Raad van State uit. 'Het park voldoet aan de eisen die er zijn voor bijvoorbeeld geluid, slagschaduw en aantasting van het landschap. Er is geen schending van het recht.'

'Trieste balans'

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen heeft 'gemengde gevoelens' bij de uitspraak.

'Enerzijds is het goed dat duurzame energie in Nederland een plek krijgt, anderzijds dienen initiatieven niet buiten proportie ten koste te gaan van de individuele belangen van inwoners, de leefbaarheid, de natuur en het landschap. Dat is hier helaas wel het geval en dat is een trieste balans.'

De gemeente is kritisch op de manier waarop de komst van het windpark door het Rijk is bepaald.

Daarom is volgens Midden-Groningen het maatschappelijk draagvlak gering, de mogelijkheden om mee te kunnen praten zijn tot het uiterste minimum beperkt gebleven. De sociale schade in de dorpen is inmiddels groot, stelt de gemeente.

Waar moeten de molens komen?

27 van de 35 van de windmolens komen volgens de plannen vlak bij het knooppunt van de N33 en de A7 bij Zuidbroek. De acht andere molens komen in twee stroken van vier molens een stuk zuidelijker te liggen, bij Veendam en Ommelanderwijk.

(Wil je de foto groter zien? Tik dan hier)



Voorbereidingen al gestart

De voorbereidingen voor de aanleg van Windpark N33 begonnen vorige week al, met de aanleg van een bouwweg. De aanleg van die weg valt buiten de procedure die bij de Raad van State liep.

Gemeenten weigeren transport

Ook nu de Raad van State toestemming geeft voor het plaatsen van de molens, is het nog niet zeker dat het park er zonder problemen komt.

De gemeenten Veendam en Oldambt geven geen toestemming voor het transport van windmolenonderdelen door hun gemeenten. Hoewel het Rijk de gemeentelijke besluiten aan de kant kan schuiven, kunnen de gemeenten de plaatsing van de molens mogelijk wel vertragen.

De gemeente Midden-Groningen houdt bovendien rekening met nieuwe acties.

Verzet

Al sinds het begin van de plannen was er veel tegenstand. Het verzet tegen de komst van windmolens ging de afgelopen jaren steeds verder. In dit artikel lees je de meest opvallende acties van de afgelopen jaren.

Verzet door de jaren heen:





RTV Noord maakte onlangs een vijfdelige documentaireserie (een podcast) over windmolens en alle emoties die daarbij komen kijken. Luister de afleveringen hieronder via Podcast Turbulente TijdenRTV Noord maakte onlangs een vijfdelige documentaireserie (een podcast) over windmolens en alle emoties die daarbij komen kijken. Luister de afleveringen hieronder via Soundcloud , of abonneer je via Google Podcast iTunes of Spotify op Turbulente Tijden. Dan kun je waar en wanneer je maar wilt alle afleveringen beluisteren en je verdiepen in onder meer het waarom van grote windparken in Noord-Nederland, de geschiedenis van de woede tegen deze parken en hoe je windparken wél zou kunnen aanleggen zonder gedoe.

Lees ook:

- Asbestdumpingen en bedreigingen: zo ver gaat het verzet tegen windmolens

- Aanleg bouwweg Windpark N33 gaat al van start