Protestmars met 66 kilometer over A7: 'Maar vertraging is te overzien'

Bij de Eurohal in Zuidbroek spreken FNV-bestuurders Joosje de Lang en Albert Kuiper de toegestroomde menigte toe. Of iedereen weet wat de bedoeling is. Er wordt instemmend gereageerd. Om 09:30 uur worden de auto's en motoren gestart.

De zogeheten langzaamaan-actie gaat daarmee officieel van start. Ongeveer zestig auto's rijden woensdagochtend in een slakkengangetje van Zuidbroek over de A7 richting Stad. Als De Lang en Kuiper zijn uitgepraat, volgt een luid applaus en rijden de eerste auto's weg.

Statement

Dat doen de actievoerders met precies 66 kilometer per uur. Daarmee wordt een statement gemaakt tegen de pensioenleeftijd, die volgens de bonden moet worden vastgesteld op 66 jaar en niet moet worden verhoogd richting de zeventig jaar.

Als alle auto's zijn aangesloten, geven de FNV-bestuurder het signaal dat de oprit naar de A7 kan worden opgereden. Als de eerste kilometers erop zitten, constateert RTV Noord-verslaggevers dat de langzaamaan-actie aan de milde kant is. Zelf rijdt hij ook mee.

De auto's maken zich op om gezamenlijk de A7 op te rijden



In één lange lint

'Het valt me enigszins mee', vindt Baas. 'Ik had verwacht dat ze de hele weg zouden afsluiten door naast elkaar 66 kilometer te rijden. Daarmee zorg je voor een opstopping, maar alleen de rechterrijstrook wordt in één lange lint bezet gehouden. Er is wel wat vertraging, maar die is te overzien', constateert hij.

Iets later is de stad Groningen al in zicht en via de afrit Westerbroek wordt er koers gezet naar de Grote Markt. Daar gaat de protestactie later op de ochtend verder.

