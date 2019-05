Harma Boer zit op een roze wolk

Voor de luisteraars van RTV Noord lijkt het een dag als zo vele te worden als weervrouw Harma Boer woensdagochtend het weerbericht voorleest. Voor de weervrouw zelf is dat wel anders: ze stapt vandaag in het huwelijksbootje.

Als Harma op de voor haar kenmerkende wijze het weerbericht heeft voorgelezen in alle vroegte, vraagt presentator Edwin Pasveer haar of ze een beetje zin in de dag heeft. Want op deze woensdag 29 mei mag iedereen het weten: ze gaat trouwen met haar Marco.

'Ja, het wordt een heule bijzondere dag', geeft ze toe, gevolgd door een harde lach. 'Marco moet nog wel even ja zeggen, dat is altijd nog maar de vraag.'

Weerberichten gaan gewoon door

Trouwdag of niet, ze blijft onverstoord het weerbericht voorlezen. 'Dat gaat gewoon door', zegt ze zonder blikken of blozen. Of het jawoord dan niet in het gedrang komt? 'Nee joh, zo tussen de weerberichten door trouwen we even, dat gaat helemaal goed komen', klinkt het.

En zoals bij ieder huwelijk, ontkomt ook de weervrouw er niet aan om uit te leggen hoe het huwelijksaanzoek tot stand kwam. 'Marco zei op een gegeven moment: 'Goan we nog wat regelen of hou zit dat?' Ja, dat was het. Romantisch hè?', zegt ze lachend.

Spannende dag

En dus wordt het stel in de echt verbonden op het gemeentehuis in Slochteren. Als vlak daarvoor gepeild wordt hoe het komende bruidspaar zich voelt, steekt Marco niet onder stoelen of banken dat hij het een spannende dag vindt. Harma beaamt dat: 'Het is natuurlijk niet zomaar wat, het gaat wel even gebeuren!'

Als het huwelijk is voltrokken, glimt het kersverse bruidspaar van oor tot oor. Ze vieren het huwelijk bescheiden. 'Er is geen ceremonie, geen feest. We houden het klein. We gaan zo nog even een kop koffie drinken en vanavond gezellig uit eten met de getuigen', legt ze uit. 'En dat wordt heel gezellig', voegt Marco eraan toe.



Wat de weersverwachtingen voor vandaag ook zijn: Harma en Marco zitten in ieder geval op een grote roze wolk.