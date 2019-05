Groningers laten zien: dit is mijn schade

Terug naar woensdag 22 mei 2019 om 06:49 uur. De aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter in Westerwijtwerd. De klap werd in een groot gedeelte van de provincie gevoeld.

Veel mensen hadden al schade van eerdere aardbevingen. Sommige schade was al hersteld, maar toch hebben inwoners van het aardbevingsgebied ook alweer nieuwe schade. Inmiddels zijn er meer dan 2600 nieuwe schademeldingen binnengekomen na de beving.

In de RTV Noord-facebookgroep Groningen Sterk! delen de slachtoffers foto's van nieuwe schade en oude schade die groter is geworden na 'Westerwijtwerd'.

1) Marleen Samplonius-Ottens uit Appingedam heeft al voor de derde keer een schademelding gedaan. De eerste schade is hersteld, de tweede melding is na een jaar bekeken, maar ze wacht nog op de uitslag en afhandeling van de schade. Volgens haar is juist de scheur uit de tweede melding bij de beving van vorige week woensdag groter geworden.

2) Mieke Lichtenberg uit Appingedam is nog maar net lid van de facebookgroep en meldt al haar eerste schade.

3) Ook Judith Smit is nog maar sinds kort lid en laat zien dat ook in Oosterhoogebrug er schade te melden is.

4) Wiebe Werkman uit Stedum laat cynisch weten dat er 'niets aan de hand' is terwijl hij een foto deelt van een scheur in zijn muur.



5) Yvonne Balkema uit Loppersum deelt een foto van haar eerder verstevigde 'oudbouw'. Drie jaar geleden kreeg haar plafond een nieuw jasje, inmiddels zijn er nieuwe scheuren zichtbaar.

6) Kaz Jolink uit de stad laat weten dat een versterking van zijn muren geholpen heeft. Toch heeft hij schade aan een buitenmuur, maar relativeert 'bij eerdere bevingen raakten alle muren beschadigd.'

7) 'Heb meerdere schadeplekken', laat Lena Loer weten via Groningen Sterk!'. 'Vorige schade nog niet afgehandeld en er komt nieuwe bij!'

Grotere schade

Naast de vele gedeelde foto's van nieuw schade, of oude schade die groter is geworden, delen ook veel mensen verhalen over het groter worden van de schade na de beving in Westerwijtwerd.

'De gerepareerde scheuren zijn opnieuw gaan scheuren', laat Siska Ferwerda weten. 'Net alles netjes, mogen we weer beginnen.' Ook bij Daniëlle Vermanen uit Stad zijn er oude schades groter geworden: 'Gegroeide scheur, bovenste etage van een flat in Noord-Oost Beijum.'

Joop Menke woont drie kilometer van het epicentrum en heeft volgens eigen zeggen nog niet eerder schade gehad. Zijn aardbevingsbestendige huis heeft inmiddels scheuren in het skelet en de erkers staan uit het lood.

