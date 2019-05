Gemeenten over komst Windpark N33: 'Gemengde gevoelens' en 'erg teleurstellend'

'Enerzijds is het goed dat duurzame energie in Nederland een plek krijgt, anderzijds dienen initiatieven niet buiten proportie ten koste te gaan van de individuele belangen van inwoners, de leefbaarheid, de natuur en het landschap. Dat is hier helaas wel het geval en dat is een trieste balans.'

Veendam: 'Uiterst wrang'

Burgemeester Sipke Swierstra van Veendam - een deel van het windpark ligt in die gemeente - had de uitspraak 'wel min of meer verwacht'.

'Maar niettemin is het erg teleurstellend. Er zijn ook andere oplossingen aangedragen door inwoners en belanggroeperingen. Dan is dit uiterst wrang.'

'Ik leef mee met het buitengewoon vervelende gevoel dat de bewoners zullen hebben', zegt Swierstra.

'We gaan ons erop bezinnen hoe we nu in overleg gaan. De hoogste rechter heeft gesproken, we moeten een weg vinden om op een of andere manier toch weer met elkaar door één deur te gaan. Maar voor de mensen die zich - begrijpelijk - heel erg verzet hebben, zal het erg ingewikkeld worden.'

Kritisch op het Rijk

Midden-Groningen is kritisch op de manier waarop de komst van het windpark door het Rijk is bepaald.

Daarom is volgens Midden-Groningen het maatschappelijk draagvlak gering, de mogelijkheden om mee te kunnen praten zijn tot het uiterste minimum beperkt gebleven. De sociale schade in de dorpen is inmiddels groot, stelt de gemeente.

