'Dit is de opkomst waarop we gehoopt hadden', zegt FNV-bestuurder Albert Kuiper. 'Ik schat in dat er zo'n zes- a zesenhalfduizend mensen zijn. En dat is ook wel normaal omdat Groningers en Friezen hier vandaag samen protesteren. Met deze hoeveelheid mensen zijn we erg blij.'

Sympathie

Volgens de FNV-bestuurder wordt het zelfs nog drukker, omdat er nog allemaal mensen onderweg naar Groningen zijn. 'Iedereen weet waar we vandaag voor staan en ook de sympathie van andere mensen naar ons toe is groot. Iedereen voelt wel aan dat er iets moet gebeuren met die pensioenen.'

'Ik hoop ook dat dit protest voor de laatste keer nodig is, dat er eens naar ons geluisterd wordt', gaat Kuiper verder.

'Je moet helemaal niet willen dat je doorwerkt tot aan je kist. Er moet eerder gestopt kunnen worden met werken en dat geluid hoor je hier volop.'

Ook de trappen van het VVV-kantoor zijn goed bezet (Foto: Cunera van Selm/RTV Noord)



Alle sectoren vertegenwoordigd

Werknemers uit allerlei sectoren staan op de Grote Markt om hun wens kenbaar te maken: bevries de pensioenen op de leeftijd van 66 jaar. 'Metaal, industrie, karton, scheepsbouw, zorg, welzijn, alles is hier', somt hij op.

'En dat is goed. De regering en werkgevers moeten duidelijk worden gemaakt dat dit anders moet.'

Afdwingen

Volgens Kuiper is er geen gulden middenweg om al deze werknemers tegemoet te komen. 'De pensioenleeftijd van 66 jaar moeten we gewoon afdwingen. We hebben geen andere keuze en hebben daarvoor ook goede argumenten.'

'Onze eis is duidelijk: een goed pensioen voor iedereen. We zijn schatrijk in Nederland, dit moeten we met z'n allen kunnen financieren.'

