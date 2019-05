Moment suprême voor FC Groningen O19: 'Als je een finale speelt, wil je winnen'

'We hebben vertrouwen in onze opleiding', zegt Marcel van Buuren. 'We hebben veel jongens met kwaliteiten en hebben ook bewezen dat we jongens kunnen doorsturen naar de eerste selectie. Grote bewijs is Ludovit Reis en ik denk dat nog wel meer jongens die stap gaan zetten.'

Bijzonder

Voor de jonge ploeg is het bijzonder om in de bekerfinale te staan. 'Ik ben nu drie jaar bij het O19-team en ons eindstation was steeds de eerste of tweede ronde. Dan doe je even mee, maar ben je toch uitgeschakeld.'

'We hebben nu een heel goed seizoen gehad en dan is zo'n finale gewoon speciaal. Helemaal omdat je tegen Ajax speelt. Ik ben er blij mee dat we de jongens dit kunnen aanbieden.'

Groter dan alleen de wedstrijd

'Als je een finale speelt, wil je winnen, maar dit is even groter dan alleen de wedstrijd. Het gaat er ook om hoe je naar zo'n finale toe leeft. Omgaan met spanning, pers, maar ook in het stadion spelen voor duizenden mensen. Dat hebben we op Corpus niet, dus dit gaat spelers ook helpen in de toekomst.'

'We moeten ervan genieten, maar zullen de wedstrijd ook willen winnen', besluit van Buuren.

Lees ook:

- FC Groningen onder 19 werkt bekerfinale af in Hitachi Stadion