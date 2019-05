Olympisch roeier in opspraak bij Gyas (update)

Er heerst onrust bij studentenroeivereniging Gyas in Stad, waar twee coaches met elkaar in de clinch liggen. Het gaat om vrijwilliger Govert Pellikaan en professioneel coach en voormalig olympiër Rogier Blink.

Laatstgenoemde zou Pellikaan in maart te lijf zijn gegaan, onder de ogen van zes roeiers. Het slachtoffer beklaagde zich daarover bij het Gyas, maar het bestuur van de vereniging probeert te bemiddelen tussen Pellikaan en Blink en deelt geen straffen uit.

Dat meldt de website NL Roei op basis van verklaringen van de hoofdrolspelers en getuigen van het incident. Het zou bovendien niet voor de eerste keer zijn geweest dat de twee met elkaar in aanvaring kwamen. Dat gebeurde twee jaar geleden ook al eens.

Aangevallen

Toen de Gyas-vrijwilliger één van zijn roeiers liet sparren tegen een roeiploeg van Blink, barstte de bom voor de eerste keer, schetst NL Roei. De olympiër was zo ontstemd dat dit zonder overleg was gegaan, dat hij Pellikaan uitschold, ten val bracht met zijn fiets en vervolgens zou hebben aangevallen.

Na dat incident liet het tweetal elkaar links liggen, tot 27 maart van dit jaar. Pellikaan en Blink waren ieder in gesprek met hun roeiploeg, vlak bij elkaar, toen Pellikaan commentaar had op een aanwijzing van Blink. Vervolgens vloog Blink Pellikaan aan. De andere roeiers moesten eraan te pas komen om het geweld een halt toe te roepen.

Ouders in opstand

Pellikaan diende een klacht bij het verenigingsbestuur, maar schijnt tot op heden nog niets te hebben gehoord.

Ondertussen zijn de ouders van de jonge roeiers, die getuige waren van het laatste incident tussen Pellikaan en Blink, ook in actie gekomen. Zij verwijten het bestuur dat er niet juist is ingrepen, waardoor er in hun ogen geen veilig sportklimaat bij Gyas heerst.

'Onvolledig'

Het Gyas-bestuur zelf noemt het verhaal dat NL Roei heeft opgetekend 'onvolledig' en 'veel ongenuanceerder dan het in werkelijkheid is gegaan', aldus wedstrijdcommissaris en bestuurslid Sybren Visser. 'Vanwege de privacy van de Gyas-leden gaan we er verder niet op in. Op NL Roei staat een bestuursverklaring en daar laten we het bij.'

Ook Blink zegt dat het verhaal op NL Roei inhoudelijk niet klopt. 'En ik neem daar afstand van', laat hij geëmotioneerd weten. Hij reageerde afwijzend op het verzoek om zijn eigen verhaal te doen. 'Zo lang er nog procedures lopen, lijkt me dat niet verstandig. Ik wil dit eerst allemaal goed afronden', besluit Blink.

Update

: Er is een reactie van Rogier Blink aan het verhaal toegevoegd.