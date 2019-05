Refaja wil zo snel mogelijk af van spoedeisende hulp

Als het aan Treant Zorggroep ligt, waar het Refaja onder valt, eerder vroeger dan later.

Goudmijn voor ZZP-ers

De zorggroep heeft al moeite de spoedeisende hulp tot die tijd in stand te houden. Het tekort aan personeel is zo groot dat Treant in 2018 voor twee miljoen euro medewerkers heeft moeten inhuren om de drie SEH-afdelingen (Stadskanaal, Hoogeveen, Emmen) in stand te houden.

Bonussen

Om het in 2019 nog uit te zingen, wil Treant parttimers met bonussen verleiden tijdelijk meer te werken. Bestuurder Jean-Pierre van Beers keek deze methode af van KLM. 'Daar werkt mijn vrouw; daar doen ze het ook.'

Volgens Van Beers is het voor vaste krachten ook prettiger als zij zelf de kans krijgen meer te werken. ZZP-ers moeten vaak nog worden ingewerkt, verdienen meer dan de vaste medewerkers en draaien alleen diensten die hun goed uitkomen. 'Dat is frustrerend.'

Dan nog is het moeilijk om het tot volgend jaar uit te zingen. 'De zomerperiode komt eraan en mensen hebben ook vakantie nodig. We roeien met de riemen die we hebben.'

Iedereen moet klaar zijn

Treant wil de spoedeisende hulpafdeling in januari sluiten, maar 'ook andere partijen moeten er klaar voor zijn'. Ambulancediensten hebben extra ambulances en personeel nodig, omdat patiënten vaker naar andere ziekenhuizen moeten worden vervoerd. In die ziekenhuizen zijn ook meer bedden nodig.

Wat blijft wel?

Daarnaast loopt het overleg nog over wat er in Stadskanaal over blijft aan spoedhulp. Duidelijk is dat Knoalsters voor niet-levensbedreigende spoedzaken (snijwonden, botbreuken) overdag en in de avond naar het Refaja kunnen. Volgens Van Beers is ook 's nachts een dokter beschikbaar voor dit soort spoed. 'Dit kan ook een huisarts zijn.' Die rijden nu ook consulten 's nachts. 'Hoe dat precies gaat, is nog onderwerp van discussie.'

Personeel loopt weg

Treant zag in 2018 veertien procent van het aantal medewerkers vertrekken. Vergeleken met het ook al hoge verloop van tien procent dat de organisatie normaal heeft, is dat veel. Deels komt het vertrek door een reorganisatie, maar ook door de onrust binnen Treant. 'Mensen kiezen dan voor een andere baan.'

Waar welke zorg

Treant staat aan de vooravond van een grote verschuiving binnen de drie ziekenhuizen. Emmen blijft met het Scheper Ziekenhuis een volwaardig ziekenhuis houden; het Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal behouden alleen de basiszorg. Dat betekent dat planbare ingrepen daar nog worden gedaan, maar ingewikkelde en spoedzorg niet meer. In het weekend is het beddenhuis dicht.

Patiënten kiezen hazepad

In september 2018 verloor het Refaja al de klinische geneeskunde en verloskundeafdeling. Dat heeft het ziekenhuis twintig procent aan patiënten gekost. Die beweging merkt Treant ook voor andere behandelingen, ook al worden die pas volgend jaar geschrapt. Patiënten lopen nu al weg naar andere ziekenhuizen, zoals het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Tot nog toe heeft Treant dit jaar twee procent minder patiënten, wat neerkomt op 10.000 polibezoeken en daaruit volgende zorghandelingen.

Kosten nog wel hoog

Minder patiënten voor Hoogeveen en Stadskanaal is logisch, maar de kosten van de organisatie zijn dit jaar nog niet lager. Die effecten zijn pas later zichtbaar. Treant rekent op miljoenen van zorgverzekeraars die hebben toegezegd bij te dragen aan de transitie. 'Het gaat alleen nog om de hoogte van het bedrag; het is wel een essentiële bijdrage voor ons.'

Zonder die bijdrage dreigen weer rode cijfers. Die zijn in 2018 na jaren van financiële problemen net weer zwart. De ziekenhuizen kwamen op een resultaat van 5,2 miljoen uit, dankzij onder meer efficiënter werken.

Begin juli presenteert het kernteam van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars de volgende fase van 'Zorg in de Regio', waar de Treant-plannen onder vallen. Inwoners van Stadskanaal kunnen volgende week meepraten over de plannen.