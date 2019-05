Verdeeldheid over afvalbeleid Westerwolde: 'Dit kan toch niet?'

In de oude gemeente Bellingwedde werd afval altijd gescheiden, maar in Vlagtwedde gebeurde dat niet. Dus was Westerwolde genoodzaakt om één lijn te trekken.

Dat heeft de gemeente doen besluiten om al het afval met ingang van 1 januari 2020 in één container te doen. Dat besluit bracht een flinke discussie in de gemeente op gang.

Berend Schuur uit Klein Ulsda is daarom een enquête gestart onder inwoners. Leidende vraag: wat heeft de voorkeur?

Reacties op enquête

'Er wordt heel veel op de enquête gereageerd', zegt Schuur. 'Er zijn al 2500 stemmen gekomen van inwoners uit de voormalige gemeente Bellingwedde die erop tegen zijn om al het verschillende afval in één container te gooien.'

'150 stemmers vinden het wél prima, die zullen wel uit Vlagtwedde komen', vermoedt hij.

'Reken maar uit'

Schuur houdt alle reacties minutieus bij en is zelf van mening dat de verschillende afvalbakken behouden moeten blijven.

'Straks moeten we teveel betalen voor het legen van de grijze bakken. We zetten die nu één keer per twee maanden bij de weg, maar straks is dat één keer per veertien dagen. Dan kun je zelf wel uitrekenen dat ons dat veel meer gaat kosten.'

Toekomst

Hij vindt dat de gemeente inwoners, die hun afval altijd gescheiden inzamelden, een loer draait in de nieuwe situatie. 'We hebben er allemaal voor gekozen om afval op een bewuste manier te scheiden, omdat je ook rekening houdt met de toekomst, je eigen kinderen.'

'Door alles straks weer op één bult te gooien, ben je weer terug bij af', foetert hij. 'Nog even en we moeten het in de kachel stoppen. Dit kan toch niet? Ik maak me hier kwaad om, echt waar.'

