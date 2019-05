Ruim 1.500 passagiers gebruiken asielbus Ter Apel

De pendelbus tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en het treinstation van Emmen heeft in de eerste twee weken ruim 1.500 passagiers getrokken. Dat laat burgemeester Velema van Westerwolde weten.

Volgens Velema is het nog te vroeg om te laten weten of de asielbus een succes is, of niet.

Gebruik groeit

'Wel is duidelijk dat er steeds meer mensen gebruik van maken. In de eerste week waren er 694 reizigers, in de tweede week 838.'

Lijn 73

Problemen met het openbaar vervoer bij het azc in Ter Apel spelen al maanden. Op de reguliere buslijn 73 hadden buschauffeurs last van agressieve asielzoekers.

De problemen waren zo frequent dat de chauffeurs alleen nog reden met beveiligers. Toch was er nog overlast, zo was duidelijk te zien in een video.

Proef

De Tweede Kamer stemde in met een proef voor een aparte pendelbus voor de asielzoekers. Deze vertrekt nu één keer per uur en rijdt rechtstreeks naar Emmen.

Voormalig staatssecretaris Mark Harbers (VVD) wilde de bus eerst gratis laten rijden. Na politieke druk werd het alsnog een betaalde buslijn.

