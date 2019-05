Veel belangstelling voor wonen in Tiny House

Ruim zeshonderd belangstellenden hebben interesse getoond in een Tiny House in Groningen. Het gemeentebestuur staat de huisjes toe in Meerstad en het Westpark. Voorlopig is er plek voor slechts 30 woningen.

Die dertig Lutje Hoeskes komen in het Westpark te staan voor de duur van tien jaar, daarna wordt gekeken of de woningen langer kunnen blijven. In Meerstad blijven de woningen permanent, het is nog niet bekend hoeveel woningen daar komen.

Er zal in elk geval geen plek komen voor zeshonderd Tiny Houses. De gemeente Groningen verwacht dat een deel van geïnteresseerden hun belangstelling niet doorzet.

Veel spullen wegdoen

Ten Boer kent al een woonwijk voor Tiny Houses. Sinds vorig jaar wonen de eerste bewoners op het terrein. In een jaar tijd is er inmiddels veel veranderd. Jan Bouma woont sinds drie weken in zijn eigen Tiny House.

Jan Bouma



'Toen ik van een gewoon woonhuis naar een kleine ruimte ging dacht ik: dit is wel genoeg. Je doet veel spullen weg, echt heel veel. Je hoeft ook niet zo veel schoon te maken.' Bouma moet zijn tuin nog aanleggen, want een mooie tuin wil hij wel. 'Ik ben de hele dag buiten en zit maar een uurtje binnen. Om allemaal heel strak naast elkaar te zitten zonder tuin zou ik niet leuk vinden.'

Zelfbouwer

Verderop is Paul Scheltema druk bezig. Hij bouwt aan zijn droom. Een droom die voorlopig nog niet is gerealiseerd. Hij moet nog veel werk verzetten. 'Sommige mensen bouwen zelf en sommigen laten het bouwen. Ik ben een zelfbouwer', zegt Scheltema vol trots die naast het bouwen aan een huisje ook een eigen website bijhoudt met zijn Tiny House-avonturen.

Paul Scheltema



Niet alleen Paul is druk bezig met het bouwen van een woning. Gerard Ruiter is samen met zijn vriendin ook druk aan het klussen. Hun woning staat er voorlopig nog niet, het onderstel op wielen is al wel gereed.

Gerard Ruiter



'Tijdens de informatiemiddag van twee jaar geleden waren er ook zo'n vijftig belangstellenden', zegt Gerard Ruiter. Er zijn ook veel mensen die het een leuk idee vinden, maar het dan toch niet zien zitten. Dus ik neem aan dat het bij die zeshonderd in Groningen ook wel gebeurt, er valt altijd wel wat af.'

Het wonen in een Lutje Hoeske heeft Ruiter in elk geval niet meer losgelaten. Hij is vastberaden om samen met zijn vriendin voor lange tijd in de woning te wonen. Ook al kan hij in eerste instantie maar tien jaar op de huidige plek in Ten Boer wonen.

'We hebben daarom ook een onderstel met wieltjes. Over tien jaar kunnen we ergens anders heenrijden. Wij gaan hier horizontaal uit', zegt hij met een lach op zijn gezicht.

