Tandartsenbus biedt gratis mondzorg in de stad

Wat doe je als je moet kiezen tussen eten kopen of de tandarts? Voor sommige mensen is de mondzorg onbetaalbaar geworden. Mensen die in armoede leven kunnen deze maand gratis terecht in de mobiele kliniek van hulporganisatie Dokters van de Wereld.

De mobiele tandartsenbus is deze maand neergestreken bij het voormalig Formule-1 hotel in de stad, dat sinds 2015 onderdak biedt aan honderd uitgeprocedeerde asielzoekers die door Inlia de en de gemeente Groningen worden opgevangen.

Asielzoekers

Volgens John van Tilburg van Inlia, een stichting die asielzoekers en vluchtelingen in nood hulp biedt, is de mobiele tandartsenpraktijk bittere noodzaak. 'Hartstikke mooi dat ze hier staan. Het is een goed signaal. Voor veel van onze gasten is het: eten of de tandarts.'

Vijf tandartsen uit de omgeving helpen vrijwillig mee. De tandartsen in de bus hopen daarmee dan ook te laten zien aan andere tandartsen in de regio: 'We hebben er meer nodig.'



Weer mooie voortanden

Een van de vrijwillige tandartsen is Dick Prins uit de stad: 'Iedereen heeft recht op hulp. Zo eenvoudig is het.' Esmira uit Azerbeidzjan is een van patienten. Ze is al vaker in de bus geweest. Door Prins is ze niet meer bang voor de tandarts. Ook heeft hij haar voortanden weer mooi gemaakt. Esmira: 'Dan kan ik gewoon glimlachen.

Prins: 'Soms gaan we iets verder. Zoals voor Esmira, die is gewoon jong. Je moet er niet aan denken dat zij teveel tanden of kiezen zou gaan missen. Dat is niet leuk op die leeftijd. Uit welk land je ook komt.' Esmira: 'Dat is echt aardig, echt lief.'

Niet in basiszorg

Met de actie vraagt Dokters van de Wereld ook aandacht voor de toegankelijkheid van de mondzorg. Gebitscontroles en tal van behandelingen vallen voor volwassenen niet onder de basiszorgverzekering. Volgens de organisatie is de mondzorg daardoor onbetaalbaar voor honderdduizenden mensen met lage inkomens.

Niet alleen voor Esmira is de mondzorg onbetaalbaar geworden, zien de Dokters van de Wereld. Arianne de Jong van de hulporganisatie zegt; ' Nu zien we veel mensen zonder verblijfspapieren, minima, mensen bij de voedselbank, drugsverslaafden en dak- en thuislozen.

'Die groepen zien we nu op de tandartsenbus. Maar we denken als we meer gaan rondrijden door Nederland dat er ook veel andere mensen voor de bus gaan staan.'