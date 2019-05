Dit weekend in Groningen: ga je lopen, racen of vliegen?

Voor al die gelukkigen, maar ook voor de Groningers voor wie het weekend nu pas (echt) begint, hebben we een paar leuke tips.

BorgSfeer

Een klein festival op een kleine locatie, maar wel vol met sfeer. BorgSfeer is de naam en het festival wordt zaterdag gehouden in en rond het kerkje van Borgsweer. Er is muziek, theater, kinderactiviteiten en echte taartenbakwedstrijd. En dat in een dorpje met 145 inwoners, top!

Lammetjesdag

Het is nog volop lente en daarom wordt zondag de eerste lammetjesdag bij zorgboerderij Pieterburen gehouden. Je bent welkom van 11:00 tot 17:00 uur om naar de lammetjes te kijken, er over te leren of wat te eten/drinken bij één van de verschillende stands.

Crazy Race in Termunten

Hou je van spanningen, spektakel en flink wat botsende en racende auto's? Dan zit je zondag goed in Termunten bij de Crazy Race. Er wordt gereden in drie onderdelen: de standaard klasse, de vrije standaard klasse en de 1400 cc klasse. Aan het einde van de dag er is nog de bekend Massastart. Aanvang 12.00 uur.

Met de benenwagen

Wie zin heeft in een wandeluitdaging kan zaterdag de lol op in Lauwersoog. Daar wordt de Lauwersmeer Kennedymars gehouden: een tocht van 85km door Groningen en Friesland. Wil je iets minder ver lopen? Dat kan, want er is ook een tocht van 45km.

Of door de lucht?

Zaterdag en zondag kun je nog genieten van de mooiste modelvliegtuigen en helikopters die demonstraties geven tijdens de hemelvaartvlieg4daagse van de Modelvliegclub Stadskanaal. Hierboven zie je de foto's van vorig jaar. Meer info op de website.

Een heel fijn weekend!