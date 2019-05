Schade aan Martiniplaza door aanpak Ring Zuid loopt in de miljoenen

Het gaat om beschadigingen aan onder meer het riool, de bekabeling en de ondervloer van het evenementencentrum.

Verzakkingen en scheuren

De schade werd in 2017 geconstateerd en is ontstaan door grondboringen en het verlagen van het grondwaterpeil tijdens de voorbereidingen voor de aanleg van de Ring Zuid. Daardoor zijn er onder het gebouw verzakkingen en scheurvormingen ontstaan.

'Wij zijn zelf de opdrachtgever voor de werkzaamheden geweest', vertelt wethouder Roeland van der Schaaf. 'Dat maakt het ook ingewikkeld. Maar de aannemer heeft hier ook een verantwoordelijkheid in, net zoals de verzekeraars.'

Op palen

Martiniplaza zelf staat op palen en is daardoor niet beschadigd geraakt. Maar de ondervloer en de infrastructuur waaronder de bekabeling, de energievoorziening en het riool wel. En ook delen van het rondom liggend terrein zijn beschadigd geraakt.

Gesprekken

De gesprekken over de afwikkeling van de schade zijn volgens de wethouder in volle gang. 'Dat zijn ingewikkelde gesprekken, want het gaat over veel geld.'

Het onderzoek naar de schade kostte alleen al 80 duizend euro. Het herstel wordt dus getaxeerd op 2,7 miljoen euro. Van der Schaaf: 'Dat zijn de kosten als je de schade in één keer zou herstellen. 'Maar we gaan in de totale vastgoedontwikkeling van Martiniplaza bekijken wanneer precies welke werkzaamheden moeten worden gedaan en wanneer die kosten opgenomen zullen moeten worden.'

De schade die is ontstaan levert geen acuut gevaar op. 'Maar op de lange termijn is het natuurlijk niet goed. Dus we moeten goed kijken wanneer we wat herstellen, en vooral wie dat moet betalen', aldus Van der Schaaf.

