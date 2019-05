Groen licht voor aanpak Noorderhaven in de stad

Schepen in de Noorderhaven in Stad (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De fracties in de gemeenteraad gingen woensdagavond schoorvoetend akkoord.

'Opknapsubsidie'

Om het aangezicht van de enige vrijhaven van Nederland (schepen kunnen er vrij afmeren zolang er plek is, red.) te vergroten, krijgen eigenaren van woonschepen een subsidie om hun schip op te knappen. Twintig van de 63 schepen voldoen volgens de gemeente niet aan de kwaliteitseisen.

Individuele gesprekken

'De uitkomst van de raadsvergadering betekent dat we door kunnen gaan met het plan van aanpak zoals gecommuniceerd met de bewoners', zegt verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf.

'Dat betekent voor een groot deel van de bewoners dat er voor hen niet zo heel veel verandert. Maar met de eigenaren van zo'n twintig boten gaan we de komende maanden individuele gesprekken voeren.'

Niet binnen vier maanden duidelijkheid

Een motie van de SP, het CDA de Partij voor de Dieren en 100% Groningen om de bewoners van de Noorderhaven binnen vier maanden duidelijkheid te geven, haalde het niet. 'We hebben het hier niet over een toeristische attractie. Het gaat om mensen die soms al zeventien jaar in de haven wonen.'

'Waar de bewoners recht op hebben, nu de raad zegt: ga maar verder, is dat we op korte termijn een afspraak met ze maken', aldus Van der Schaaf. 'Maar ik kan niet per geval beloven dat we binnen een paar maanden helderheid geven over wat het traject zal zijn.'

'Geen beloning voor geen onderhoud'

De bewoners van de Noorderhaven komen in aanmerking voor een subsidie. Het gaat om vijftig procent van de opknapkosten met een maximum van vijfduizend euro. 'De gemeente kan wel wat realiteitszin gebruiken', aldus Geeske de Vries van de VVD. 'Mensen die hun schip niet onderhouden, beloon je niet. Op belastinggeld ben je zuinig, dit werkt eerder averechts.'

Geen rücksichtslos handhavingsbeleid

Een motie van de VVD en de Stadspartij om de onderhoudssubsidieregeling niet mee te nemen, redde het niet. 'We hebben het hier over de Noorderhaven, een hele belangrijke en beeldbepalende plek in onze stad. We hebben te maken met bewoners die soms in een moeilijke financiële situatie zitten en die er soms al heel lang liggen. Daar past niet een rücksichtslos handhavingsbeleid bij', aldus Van der Schaaf.

Uitstoot van fijnstof

Een voorstel om een onderzoek in te stellen naar de invoering van een vergunningstelsel werd ook verworpen. De motie van D66, GroenLinks en de PvdA om een deel van de onderhoudssubsidie te gebruiken voor de aanpak van de uitstoot van fijnstof door scheepskachels, haalde het wel.

Het college stelt de komende drie jaar in totaal 75.000 euro beschikbaar voor de facelift van de Noorderhaven.

