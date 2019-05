Ben jij Hemelvaart traditioneel begonnen met dauwtrappen?

Tweeduizend jaar geleden deden mensen het al, omdat ze dachten dat het een zuiverende werking had: dauwtrappen.

Vooral in het oosten en het zuiden van ons land is dauwtrappen op Hemelvaartsdag een traditie, maar het gebeurt ook in onze provincie.

Net voor zonsopkomst

In Ter Apel en Bourtange in de gemeente Westerwolde werden donderdagmorgen al heel vroeg de schoenen uitgetrokken om de dauw met blote voeten te betreden.

Boswachter Epping van Staatsbosbeheer in Westerwolde ging om half zes op pad met een groep van zo'n 25 mensen. 'Het mooiste is om net voor zonsopkomst naar buiten te gaan', vertelt zij woensdagavond in het radioprogramma Met het Oog Op Morgen.

'Dan beleef je de ontwaking van de natuur. De kans dat je een ree of vos ziet is veel groter en je beleeft het zingen van de vogels veel intenser dan bijvoorbeeld 's middags.'

Op blote voeten?

De dauwtrappers hoefden overigens niet op blote voeten. 'Het mag wel', lacht Eppens, 'maar ze mogen ook gewoon hun wandelschoenen aan houden.'

Na het dauwtrappen is er nog een andere traditie: de kroeg in gaan. Maar Eppens en haar wandelaars kiezen voor een lekker ontbijt in de buitenlucht.