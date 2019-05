Crossauto's schieten weer door weiland in Winsum: 'Blij dat we hier kunnen racen'

Door miscommunicatie leek het erop dat de vergunning niet op tijd rond zou komen. Maar uiteindelijk is door overleg alles goed gekomen.

Omdat de cross plaatsvindt in weidevogelgebied zijn er strenge eisen verbonden aan de vergunning.

Sneller onderzoek

'Het heeft meerdere gesprekken gekost met de provincie en gemeente. Uiteindelijk was er het inzicht dat we een onderzoek naar de gevolgen van de cross op de natuur ook in zes weken konden doen in plaats van in een paar maanden', vertelt Jasper van den Berg van Autosport Groningen opgetogen.

Van den Berg heeft een glimlach van oor tot oor. 'Ik had een paar maanden geleden niet gedacht dat we hier zouden staan. Alles ging zo moeizaam en we wilden het bijltje erbij neergooien'.

Ecologisch onderzoek

Het uitgebreide ecologisch onderzoek is gedaan door drie onafhankelijke partijen. De broedvogelstand rondom het circuit is in beeld gebracht. Uiteindelijk is vastgesteld dat er aan de geluidslimieten wordt voldaan en dat de cross door kan gaan.

De aanwezige broedvogels worden goed in de gaten gehouden en beschermd met schotten tegen het geluid. 'Ik heb begrepen dat er vlak bij het circuit een kievit zit. Die schijnt hier niks om te malen en gewoon nog op zijn nest te zitten', vertelt Dijkhuis.

Ook na de wedstrijd gaat het onderzoek verder om de effecten van een evenement als een autocross op broedende weidevogels te bepalen.

Steun van coureurs

Uiteindelijk heeft de steun van de vele coureurs er voor gezorgd dat Jasper en zijn medebestuursleden door zijn gegaan. 'Die demonstratie van de coureurs voor het gemeentehuis was hartverwarmend. Dat heeft ons erdoor gesleept', vertelt Jasper.

Vele sportliefhebbers hadden zich in maart uit ongenoegen verzameld bij het gemeentehuis in Uithuizen. Daar spraken ze de raad toe om hun ongenoegen over de vergunningsprocedure te uiten.

Blije wethouder

Honderden toeschouwers staan donderdag aan de kant te genieten. Eén van hen is wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen). Hij is blij dat er toch nog een oplossing is gevonden. 'Mooi dat we hier weer staan en het weer is ook gunstig. Het heeft wat moeite gekost, maar er is een passende oplossing gevonden om de races te kunnen houden'.

Kleibaan

De klodders modder vliegen de lucht in en waar normaal gewassen staan, is nu een spoor van autobanden te zien. De startbewijzen zijn uitverkocht. 165 deelnemers uit het hele land zijn naar Winsum gekomen.

'Dit is de mooiste baan om op te racen. Door de ondergrond is dit een snelle baan. Ik heb net mijn eerste race gehad. Beetje ruig in de eerste bocht, maar daarna ging het weer', zegt autocrosser Eric Koerts. Ook hij is blij met het doorgaan van de cross. 'Anders mis je toch weer vier wedstrijden in het seizoen en het is hier altijd goed geregeld.'

Er wordt hierna nog drie keer gecrost in Winsum. Op zaterdag 29 juni, 27 juli en op 7 september.