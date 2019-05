Donar op rand van de afgrond na mokerslag in Zwolle

Donar is donderdagmiddag op een 2-3 achterstand gekomen in de finale van de play-offs tegen Landstede Basketbal. Het duel in Zwolle eindigde in maar liefst 85-53. De Groningers moeten zaterdag winnen om kans te houden op de titel.

De thuisploeg begon overweldigend aan de wedstrijd. Landstede schoot in het eerste bedrijf maar liefst 76 procent raak, Donar 35 procent. Het eerste kwart eindigde in 30-13.



Schot en rebound

In het tweede kwart werd het niet veel beter voor de Groningers. Tot de rust waren de cijfers flink in het voordeel van de thuisploeg. Het verschil zat vooral in het schotpercentage (60 procent voor Landstede, 40 procent voor Donar) en het aantal rebounds (Landstede 21, Donar 10). Bij rust was de stand 45-29.



Achterstand groeit

Na rust werd het alleen maar erger. Niks leek meer te lukken bij de ploeg van coach Erik Braal. Het derde kwart eindigde in 57-36.



Tim Hoeve

In het laatste bedrijf viel er niks meer te redden voor Donar. De achterstand werd alleen maar groter. Zes minuten voor het einde bracht coach Braal jeugdspeler Tim Hoeve in, die in de finale nog geen enkele minuut speelde.



Sitton

Topscorer aan de kant van Donar was Grant Sitton die met elf punten als enige speler van Donar in de dubbele cijfers eindigde. Lance Jeter tekende voor negen punten, Teddy Gipson voegde acht punten aan het Groningse totaal toe.



Bijna record nederlaag

De enige keer dat Donar in de geschiedenis met groter verschil verloor in een finaleserie, was in 2015 tegen SPM Shoeters. In Den Bosch werd er toen verloren met 39 punten verschil. Het werd destijds 93-54.



Duel zes

Het zesde duel is zaterdagmiddag om 16.00 uur in MartiniPlaza. Als Landstede die wedstrijd wint, dan is de club voor het eerst in de geschiedenis kampioen van Nederland.

Lees ook:

- Lees terug: Donar ziet Zwolle op matchpoint komen na ontluisterende nederlaag