Braal: 'Het ontbrak bij ons aan intensiteit, energie en vechtlust'

Donar-coach Erik Braal was erg teleurgesteld na de forse nederlaag van zijn ploeg in wedstrijd vijf van de finaleserie tegen Zwolle (85-53). 'Door bijzonder slecht afwerken aan onze kant was het onbegonnen werk.'

'Wij toonden een gebrek aan intensiteit, energie en vechtlust,' moest Braal constateren. 'In het eerste kwart werden we compleet afgetroefd op aanvallende rebounds. Daarbij kwam dat Zwolle ontzettend efficiënt was met een percentage van 76% qua geslaagde schoten.'

Zwak afwerken

'Omdat wij erg zwak afwerkten ontstaat er een soort vlek-op-vlek situatie. We konden het tij niet meer keren. Ik heb als coach gedaan wat ik kon, maar de achterstand bleef maar oplopen. Dan komt er een moment dat het geloof in een goed resultaat verdwijnt.'

Toch vertrouwen

Braal had er echter alle vertrouwen in dat zijn ploeg zich herpakt voor wedstrijd zes aanstaande zaterdag in MartiniPlaza. 'We hebben een uitverkocht huis, een blauwe zee. Ik ben ervan overtuigd dat de energie van onze supporters ons er doorheen zal trekken,' aldus een strijdvaardige coach.

Koenis

Thomas Koenis ontbrak in wedstrijd vier nog door ziekte, maar kon nu wel weer meespelen. Toch was hij duidelijk nog niet helemaal fit. 'Ik heb me weleens beter gevoeld,' geeft Koenis aan. 'Maar dit zijn de play-offs, die gaan door. Geen excuses, zaterdag zal ik er weer moeten staan.'

Do-or-die

De center kon zich vinden in de analyse van coach Braal dat het bij Donar aan intensiteit ontbrak. 'Al in het eerste kwart liepen we tegen een forse achterstand aan. Zwolle was agressiever, feller. Nu is zaterdag gewoon een do-or-die wedstrijd voor ons. We moeten ons afvragen: hoe graag willen we deze titel? Ik weet zeker dat er genoeg trots en karakter in deze ploeg zit om terug te komen.'

