Raadslid uit Meeden overweegt windmolentransporten te blokkeren

'Ik kan me heel goed voorstellen dat ik met andere mensen een blokkade vorm, heel vredelievend, aan elkaar geketend om windmolentransporten tegen te houden.' Voor Markus Ploeger, raadslid voor Gemeentebelangen Midden-Groningen, is de strijd tegen het toekomstige Windpark N33 nog niet gestreden. 'De mensen hier zijn zwaar verneukt door het systeem.'

Opiniestuk

In het opiniestuk 'Windmolens en een bak ellende', schrijft Ploeger, inwoner van Meeden: 'Ondemocratische besluiten mogen met ondemocratische middelen bestreden worden.'

Hij reageert daarmee op de uitspraak van de Raad van State, die woensdagochtend groen licht gaf voor de bouw van 35 windmolens in de buurt van Meeden en Veendam.

Geen menselijk leed

Op de vraag wat hij bedoelt met 'ondemocratische middelen' antwoordt Ploeger: 'Dat mogen mensen zelf invullen.' Maar, benadrukt het raadslid, 'er mag geen menselijk leed wordt berokkend'.

Sabotage

Het raadslid sluit vormen van sabotage bij de bouw van de molens niet uit. 'Ik ga niemand oproepen, maar dit is mijn mening en daar ga ik me naar gedragen. Wat andere mensen er mee doen moeten ze zelf weten, dat is hun verantwoordelijkheid.'

Kritiek van burgemeester

Burgemeester Hoogendoorn van Midden-Groningen keurt de uitlatingen van Ploeger via Twitter af. 'Ik verwacht van een raadslid dat hij de rechtsstaat respecteert!', schrijft hij. Telefonisch voegt de burgemeester toe dat hij 'het begrip tonen voor het recht in eigen hand nemen niet vindt kunnen.'

Ploeger is verontwaardigd dat Hoogendoorn hem niet persoonlijk heeft benaderd. 'Als 'ie een kerel is, had 'ie mij gebeld. Als hij vindt dat ik overtreding ben, moet hij mij op z'n minst zelf benaderen. Dit zegt ook iets over deze burgemeester.'

Schijnheilig

Ploeger noemt de rol van de burgemeester en wethouders van Midden-Groningen in zijn opiniestuk 'schijnheilig'. Dat stoort burgemeester Hoogendoorn: 'Ik heb wel degelijk begrip voor de gevoelens van teleurstelling en boosheid rondom het besluit van de Raad van State.'

'Sterker nog: die gevoelens heb ik zelf ook, ik vind het echt niet kunnen wat hier gebeurt. Maar dat mag er niet toe leiden dat mensen het recht in eigen hand nemen.'

Publiekelijke uitlatingen

Hoogendoorn reageert ook op de verontwaardiging van Ploeger, die vindt dat de burgemeester hem persoonlijk had moeten benaderen met zijn kritiek, in plaats van dat via Twitter te doen. 'Ploeger laat zich publiekelijk negatief uit, en tast mijn geloofwaardigheid als burgemeester aan. Ik kan daarom ook niet anders dan publiekelijk reageren.'

'Ploeger heeft mij ook niet benaderd voordat hij het dagelijks bestuur op de website van Gemeentebelangen in diskrediet bracht. Het is de omgekeerde wereld als ik dat vervolgens wel zou moeten doen.'

Hoogendoorn noemt het 'zeker denkbaar' dat hij komende week met Ploeger in gesprek gaat over de kwestie.

