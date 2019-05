1.100 nieuwe leden voor Facebookgroep na beving Westerwijtwerd: 'verdrietig dat het nodig is'

Een baksteen in de buitenmuur zit los. Er loopt een scheur in de hoek van de slaapkamer naar het plafond en hier en daar zie je wat haarscheuren in de woonkamer. Dit kan maar zo een woning zijn van iemand in de Groningen Sterk! Facebookgroep.

Het is woensdag 22 mei omstreeks kwart voor zes in de ochtend. De grond trilt in Westerwijtwerd met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. Een half uur later stromen de aanmeldingen voor de Facebookgroep over aardbevingsschade binnen. Dit loopt de hele week nog door en resulteert in 1.100 nieuwe leden. Hieronder laten we drie leden van de Facebookgroep aan het woord.

22 schades

Lena Loer woont in Ten Boer en is ondertussen drie jaar bezig met de schadeafwikkeling van haar huis. Ze is sinds 22 mei weer druk in de weer. 'Je leest op social media dat er een aardbeving is geweest en dan denk je: oh nee, hè. Je kijkt binnen, je loopt buiten een rondje om je huis heen. En dan denk je: laat maar even. Daar heb ik nu geen zin in.' Loer laat een stilte vallen.

Ze krijgt diezelfde dag een rapport van de vorige schade. Nu breekt er weer een nieuw hoofdstuk aan. 'Eigenlijk wil je hier helemaal niet meer wonen. Maar dit is mijn huis en dat geeft je dan een radeloos gevoel.'

Verhuizen is een onderwerp dat volgens Loer wel eens op social media wordt geopperd. 'Maar dat kan toch niet?' Haar stem is iets fermer en trilt een beetje. 'Ik heb mijn kinderen en kleinkinderen hier. Ik kan niet zomaar verhuizen. Sjongejonge. Dat maakt mij ook boos', besluit Loer.

Niet verbaasd

Ze is twee dagen bezig geweest met het inventariseren en melden van de nieuwe schade. 65 foto's verder staat de teller op 22. 'Dit is wat je kunt zien, je hebt natuurlijk geen idee wat er achter je geïsoleerde muren zit.'

Lena Loer is een lid van de Facebookgroep Groningen Sterk! Ze heeft zich aangemeld, omdat ze wil laten weten dat zij drie jaar bezig is met de schadeafwikkeling en er nog geen einde in zicht is. 'Wanneer wordt mijn huis gerepareerd? Wie helpt mij?', dit zijn vragen waar ze mee loopt. Ze hoopt dat ze in de groep mensen kan vinden die haar kunnen helpen. Ze vindt 1.100 nieuwe aanmeldingen veel. 'Maar ik schrik er niet van. Je hoort zoveel mensen die schade hebben. Het verbaast mij niet.'

Haar tip voor anderen in hetzelfde schuitje? 'Ik heb lang gewacht, maar misschien helpt het om met elkaar iets te doen. Samen sta je sterker. En dan krijg je het gevoel dat je niet de enige bent.'

De vertragingsbrief

Gerard Swart uit Nieuwe-Pekela is een van de 1.100 nieuwe leden. Volgens hem is het tijd dat mensen in de provincie Groningen laten zien wat de impact van aardbevingen is. Zijn manier: foto's.

Direct na het aanmelden in de groep deelt Swart een aantal foto's met zijn verhaal erbij. Dat begint zo:

'Nieuwe-Pekela. Ja ook daar…'

'In februari 2017 heb ik voor het eerst schade gemeld. In Mei 2017 krijg ik de vertragingsbrief en dit jaar in augustus is het termijn om. Ik hoop dat ik dan antwoorden krijg.' Naar eigen zeggen gaat hij niet gebukt onder stress, maar hij vindt het wel frustrerend dat het allemaal zo lang duurt. 'Je stelt verbouwingen uit. Want misschien komen ze het nog repareren? Bepaalde dingen in je leven staan gewoon stil.'

Gerard Swart heeft zich voor de Facebookgroep aangemeld om zijn schade visueel te maken voor anderen. Hij wil laten zien wat de aardbevingen met zijn huis doen. 'In de groep kan je simpel je foto's met je verhaal plaatsen. Binnen een uur had ik heel wat reacties. Ik dacht toen wel even… Jeminee: ik kan mijn verhaal kwijt.'

'Ik ben een actievoerder'

In januari 2018 is de groep Groningen Sterk! opgericht en Bea Blokhuis uit Delfzijl is een lid van het eerste uur. Ze is een ervaringsdeskundige op het gebied van schade. Ze kampt er mee sinds 2013 en dit jaar na de bouwvak wordt haar huis versterkt.

Blokhuis gaat in gedachten terug naar 2012-2013. 'Na mijn eerste contact met de NAM ben ik een actievoerder geworden. De allereerste beving die ik meemaakte was volgens mij in 2012. Toen vond ik het enigszins grappig. Het terras ging een sprongetje omhoog en naar beneden. Maar na de eerste schade is het niet grappig meer...'

Verdrietig

Blokhuis vindt het belangrijk om met anderen in contact te komen die in dezelfde situatie zitten. 'Als we elkaar ondersteunen kunnen we meer bereiken en zo voorkom je dat mensen in hun eentje in het NAM-moeras' komen.' Haar stem gaat iets omhoog en ze benadrukt dat je het heft in eigen handen moet nemen. 'Ik heb laatst voor het eerst een arbiter-café georganiseerd. Zodat we samen kunnen praten, en uithuilen over de situatie.'

Bea Blokhuis is een betrokken lid van de Facebookgroep Groningen Sterk!, maar ook van verschillende andere groepen die over aardbevingen en aardbevingsschade gaan en daar haalt ze veel waarde uit. 'Aan de ene kant is het goed dat het er is. Maar aan de andere kant is het ontzettend verdrietig dat het nodig is.' De somberheid is voelbaar in de stilte die volgt.

En voor degene die voor het eerst het 'NAM-moeras' in rolt?

'Zoek contact met anderen. ga niet in je eentje het wiel lopen uitvinden. Samen heb je meer ideeën. En sommige groepen zijn ook fijn om even met elkaar te kunnen uithuilen.

